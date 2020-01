Entitats de comerç just es reunixen al Port de Sagunt

El pròxim dissabte, 1 de febrer, en el Centre Cívic Els Vents de Port de Sagunt tindrà lloc el taller «El Comerç Just en continu canvi», amb l'objectiu de debatre sobre temes d'actualitat del moviment. El debat, està organitzat per la Tenda de Tot el Món i comptarà amb la participació de Juanjo Martínez, president de l'Organització Mundial del Comerç Just Europa, i Mathilde Brochard, de la Plataforma Francesa de Comerç Just.

En l'Assemblea de l'Organització Mundial del Comerç Just (WFTO, per les seues sigles en anglés) celebrada a Delhi (l'Índia) al novembre de 2017, es va aprovar la possibilitat que grups productors desfavorits dels paísos del nord puguen denominar-se "comerç just». En este moment s'està desenvolupant el treball per a fer realitat esta decisió i desenvolupar una normativa que puga ser aplicable i que delimite quin tipus d'organitzacions del nord podríem considerar-se comerç just i a quines no.

Així, les organitzacions expliquen que quan el denominat Domestic Fair Trade (comerç just domèstic) siga una realitat, suposarà «un canvi de paradigma en el treball que desenvolupen les organitzacions de comerç just actuals, la majoria centrades en una visió del comerç just sud-nord com a eina de cooperació al desenvolupament».

El taller serà en horari de 10:00 a 14.00 hores, i és necessari inscripció prèvia escrivint a correo@la-tenda.org o telefonant al 96 2679026. La sessió està dirigida a les entitats que conformen el moviment de vomerç just valencià, on a més de les ONGD, estan les universitats i Col·legis pel Comerç Just, encara que està obert a la participació de qualsevol persona interessada en el tema.



Context valencià

Quant als ponents internacionals, Mathilde Brochard, responsable d'estudis i sensibilització de la Plataforma Francesa de Comerç Just, ha sigut la coordinadora de la 5a edició de la «Guia sobre certificacions a nivell internacional en comerç just» (2020), on es fa una comparació entre els diferents segells de certificació que hi ha. A més, aprofitarà l'ocasió per a presentar als assistents la realitat del comerç just al país veí, on el govern francés va establir a nivell legal (Llei ESS de 2014) una definició pròpia de on inclou a grups productors locals francesos.

D'altra banda, estarà Juanjo Martínez, d'Oxfam Intermón i president de WFTO-Europa (secció europea de l'Organització Mundial del Comerç Just). Amb nombroses publicacions sobre l'impacte del comerç just en la reducció de la pobresa als països del Sud, Martínez presentarà la situació del procés del Domestic Fair Trade en l'àmbit europeu liderat per WFTO, i com veu la seua aplicació i el que podrà suposar en el context estatal i valencià, que tan bé coneix.

L'activitat s'emmarca dins del projecte «Sagunt, ciutat pel comerç just», que desenvolupa La Tenda de Tot el Món amb la col·laboració de la Regidoria de Cooperació de l'Ajuntament de Sagunt.