L'hereu del castell d'Alaquàs

En gener de 1929, en produir-se la defunció de Vicente Gil Roca –comerciant de fusta i amo del Castell-Palau d'Alaquàs des de març de 1918–, la propietat de l'edifici quedà distribuïda en sis parts que passaren a diversos familiars de l'empresari. I un any després, en gener de 1930, el matrimoni integrat per Vicente Lassala i Isabel González va adquirir cinc d'aquelles parts. Excepte la que pertanyia a Josefa Gil Roca.

Josefa va morir al cap de set anys, en novembre de 1937. I fou així que el seu fill, Manuel Hernández Gil, esdevingué propietari de la sisena part de l'immoble. Dissortadament, però, Manuel va faltar en juliol de 1938, de manera que la part del Castell passà al fill – Manuel Hernández Ruiz– que, dos anys abans, havia tingut amb María Manuela Liberta Ruiz Regot. Però és el cas que, en gener de 1941, María Manuela (a qui, com a viuda d'Hernández Gil, corresponia l'usdefruit de la part del monument), va adquirir-ne la propietat «per adjudicació de pagament de deutes atorgada per Josefa Gil Roca i Manuel Hernández Gil», que, recordem-ho, havien mort tres i quatre anys abans, respectivament. I al cap de dos mesos, en març de 1941, María Manuela vengué la sisena part de l'edifici a Isabel González (Vicente Lassala havia mort com a conseqüència de la guerra), que es va convertir així en la nova propietària del palau.

De totes aquelles transaccions, evidentment, el xiquet Manuel Hernández Ruiz no en fou conscient. Però, anys a venir, un cosí trenta anys major anomenat Vicente Pampló Gil li explicà –segons declararia Hernández Ruiz– que tota l'operació d'adquisició i venda de la sisena part del monument havia sigut «un chantaje y una mentira». I que «su madre» –és a dir, María Manuela–, «una artista de varietés bastante inteligente, recibió lo que le pertenecía y desapareció. Todo se hizo a su entera satisfacción».

En conseqüència, Hernández Ruiz considerà que era l'hereu i legítim propietari d'aquella sisena part del Castell. I, segons recorden diversos veïns d'Alaquàs, en morir Franco, al voltant dels anys 1976-1977, visità el municipi amb la intenció de recaptar el testimoni de les persones que havien sigut estatgeres de l'immoble durant els anys previs a la Guerra Civil.



Accions legals

La informació encaixa amb l'article que, amb el títol «Príncipe destronado exige su castillo», publicà el periodista Julio Monreal el 22 de desembre de 1985 en el diari Levante-EMV. Allí s'explica que Hernández Ruiz –aleshores «conductor en una localidad cercana a Barcelona»– «lleva ocho años reclamando en los juzgados la propiedad de una parte de dicho Castillo, del que dice que se vio desposeído en 1941, cuando él sólo tenía cinco años, y sus familiares, incluida su propia madre, no le nombraron un defensor jurídico que velara por sus intereses al partir la herencia de su padre y de su abuela».

També, que les accions legals que havia portat a terme no havien prosperat, ja que un jutjat «de distrito rechazó su pretensión de declarar nulo el acto de la herencia, requisito previo e imprescindible para reclamar los bienes no sólo a los que en su día se los quedaron, sino a los que los poseen en la actualidad»; i que totes aquelles reclamacions varen provocar l'enfuriment de la família Lassala, que li havia «prohibido el paso al Castillo». Continuarà viu Manuel Hernández Ruiz? Sabrà que, des de 2003, l'edifici és de titularitat pública?