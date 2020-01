"El teu gust" serà el llibre pòstum de l'escriptora Isabel-Clara Simó

El teu gust és el títol de la novel·la pòstuma d'Isabel-Clara Simó, l'aposta principal de Bromera per a esta primavera. L'autora, una de les nostres escriptores amb una trajectòria literària més sòlida i reconeguda amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, presenta una obra que ens parla d'amor, de sexe, d'art, de cultura i, en definitiva, de les passions que mouen les persones.

Així, amb el seu estil inconfusible, l'escriptora alcoiana que va faltar el passat 13 de gener mentre ultimava este llibre, obre de bat a bat les portes del seu món literari i explica la vida d'una dona que evoca, amb ironia, un trajecte vital fet de retalls i pedaços.

Cal destacar també la publicació de No sabràs el teu nom, de Vicent Usó, guardonada amb el Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira. Amb esta novel·la, Usó es pregunta què és la identitat i recorre el camí que va del testimoni a la ficció per abordar literàriament un dels temes més dolorosos de la nostra memòria recent: el robatori organitzat de criatures acabades de nàixer. Així, la novel·la es convertix en una indagació sobre la identitat a través de la memòria històrica.

Seguint amb la literatura per a adults, l'escriptora catalana Anna Maria Villalonga publicarà Els dits dels arbres, una novel·la crossover, entre la literatura per a adults i la juvenil, que funciona com a visibilitzadora de la malaltia mental, mostrada sense pudor i amb un to irònic. Es tracta d'un joc metaliterari, dolç a estones i en altres moments d'una acidesa que ens fa estremir.

Bromera aposta també per les traduccions d'autors internacionals de renom. Així, l'editorial presenta el nou títol d'Hervé Le Corre, un escriptor que es postula com un nou mestre de la novel·la negra, a l'estil de Pierre Lemaitre. L'autor de Gossos i llops sorprendrà amb Sota les flames, un relat fosc i angoixant que retrata els darrers dies de la Comuna de París.

Pel que fa a la literatura infantil, cal destacar Avis, piranyes i altres històries, el nou títol de Rocio Bonilla. En este àlbum, la il·lustradora catalana fa un homenatge als iaios i iaies i a la relació que establim amb ells. La història se centra en Nico i en el seu iaio Roderic, que dia a dia viuen mil i una aventures, a més d'aprendre moltes coses l'un de l'altre. Cal recordar que els àlbums de Rocio Bonilla han conquerit més de 300.000 lectors en tot el món i s'han traduït a 17 idiomes.



Més novetats

Per últim, Bromera prepara també l'edició de les obres guardonades als Premis Literaris Ciutat d'Alzira 2019. A banda de No sabràs el teu nom, Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira, al catàleg de l'editorial s'incorporen també en narrativa Coppelius, el creador d'autòmats, de Rosa Maria Colom, Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil i El misteri de Serra Perduda, de Francesc Gisbert, Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre.

Pel que fa a la resta de gèneres literaris, cal destacar en teatre Perquè t'estime, que si no..., de Carles Alberola, Premi de Teatre Palanca i Roca; en poesia, Camelot o la poesia social, de Joan Deusa, Premi Ibn Hafaja de Poesia; i en assaig Ars Libri. L'aventura del llibre i la paraula», de Juli Capilla, Premi d'Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta. A més, arribarà també a les llibreries Exploracions pel planeta menjar, de Pere Puigdoménech, guanyador del Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General.