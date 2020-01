Les pel·lícules de ficció i una secció competitiva de curts arriben a la XI edició de l'Humans Fest

Les pel·lícules de ficció i una secció competitiva són dos de les novetats de la XI edició del Festival Internacional de Cinema i Drets Humans de València, Humans Fest, que se celebrarà en diversos espais de la capital del Túria entre el 18 de febrer i l'1 de març amb la corrupció com a fil conductor. Així ho va explicar ahir en la Filmoteca Valenciana el director de la cita cinematogràfica, Samuel Sebastián, qui va agefir que en l'onzena edició també atorgaran el Premi pel Canvi Social a l'Associació de Víctimes del Metro (Avm3j) per la gran tasca de reivindicació realitzada des de 2006.

Fins a l'edició de 2019, la secció oficial de llargmetratges de l'Humans Fest estava reservada a la projecció de documentals, però ara, amb la incorporació de les pel·lícules de ficció, es completa l'oferta. «Són treballs amb una qualitat contrastada i que han tingut un recorregut important en altres festivals cinematogràfics com el de Cannes, Venècia o Berlín» , va explicar Sebastián ahir. «Són pel·lícules variades, d'autor i comercials», va matisar. En este apartat destaquen Woman de Yann Arthus-Bertrand i Anastasia Mikova o System crasher de Nora Fingscheidt.

Humans VLC és el nom de la secció competitiva del festival cinematogràfic, en la qual hi ha una gran quantitat de curts d'animació. En esta secció es podran veure tant produccions que han tingut un llarg recorregut com Makún o l'estrena d' Una vida, un bolso.

A més, el festival fa costat als més joves en l'àmbit educatiu amb el projecte «Future(s)». En col·laboració amb la Universitat Politècnica de València (UPV) i el festival «Prime the Animation! New talent film festival» s'han preparat una sèrie de projeccions per tot el món de curts d'animació que mostren també la qualitat del talent valencià en este sector.

Cal destacar que els espais que acolliran les projeccions són la Filmoteca, l'SGAE, l'Octubre Centre de Cultura Contemporània i l'UPV. La programació audiovisual es completa amb exposicions en el Centre del Carme Cultura Contemporànea i La Primera.

D'altra banda, Sebastián també va destacar el projecte «Mujeres del mundo-Humans Women », en el qual es visibilitza les obres realitzades per dones cineastes o protagonistes femenines amb la idea de reflexionar sobre la presència de la dona al cinema, ja que, al món, tan sols una dona dirigix cinema de cada set homes. «Amb esta reivindicació, i en col·laboració amb un dels patrocinadors del festival, Teika, impulsem la campanya 'Filmen elles, guanyem tots' en la qual es promocionen les obres audiovisuals realitzades per dones i, en particular, dones valencianes», va manifestar.



La corrupció com a eix

El lema d'esta edició és la corrupció perquè segons va explicar Sebastián, «malgrat que ara comencen a fer-se pel·lícules més vinculades a la corrupció, considerem que al cinema valencià no s'ha reflexionat o debatut bastant sobre este tema i fer-lo era una qüestió valenta».

Així, el director de l'Humans Fest va manifestar que volen reconéixer la gran labor realitzada per l'Avm3j «perquè no hi ha cap associació que haja cridat més per destacar una corrupció sistèmica que existia en la Comunitat Valenciana» atorgant-los el primer Premi pel Canvi Social.

Va ser en eixe moment quan l'expresidenta de l'associació, Beatriz Garrote, va prendre la paraula per a explicar que la corrupció no es limita únicament a la malversació de fons públics, «sinó que la corrupció és també un ens públic no dirigit pels millors professionals; que no es vetle per la seguretat quan toca o que es faça una gestió penosa de l'accident de metro per coincidir amb la visita del Papa». «Hem intentat deixar-nos la pell per a aconseguir les nostres reivindicacions i ens sembla molt positiu que l'edició es dedique a la corrupció i se'ns done visibilitat», va afegir.