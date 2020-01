L'IES Vall de la Safor combat el canvi climàtic amb un reportatge

Tot va començar fa quatre mesos quan l'institut de Villalonga va rebre la visita de Taronja TICs, una iniciativa empresarial que està molt mentalitzada amb totes aquelles iniciatives que afavorixen la lluita contra el canvi climàtic. Esta entitat va ser la que, segons explica la professora de Tecnologia de l'IES Vall de la Safor, Paula Canet, «ens va proposar el projecte atés que ells estan situats en el mateix municipi que nosaltres».

D'esta manera el grup d'estudiants, que han sigut al seu torn el projecte pilot de Taronja TICs, van començar este emocionant repte amb una pluja d'idees. «La primera cosa que van fer va ser proposar una llista de temàtiques susceptibles de portar-les a la pràctica», diu Canet. «Al final van ser tres les idees escollides que van servir com a eix principal del treball: reutilitzar els envasos de vidre, fomentar el consum de productes locals sense plàstic i propiciar l'ús de plaguicides orgànics en els horts particulars», afegix.

Una vegada fixades les temàtiques que servirien com a fil conductor, es van dividir en xicotets grups de treball i van passar a l'acció. «L'alumnat va fer un llistat amb totes les persones que tenien que entrevistar ja que les peces audiovisuals havien d'incloure fonts expertes com per exemple polítics, agricultors, experts en xarxes socials i propietaris de xicotets comerços de la localitat», descriu la docent. A més de fer esta selecció de fonts, els estudiants també van tindre que confeccionar tant el guió com l' storyboard -el conjunt d'il·lustracions mostrades en seqüència amb l'objectiu de servir de guia per a entendre una història- axí com un xicotet resum al final del reportatge, en el qual havien d'animar als seus veïns i veïnes a unir-se a la causa.

Encara que els objectius principals d'este projecte són la reducció de la petjada de carboni i combatre els estralls del canvi climàtic a la comarca de la Safor, la professora de Tecnologia de l'institut, manifesta que hi ha un tercer: fer veure a l'alumnat que poden utilitzar el telèfon mòbil per a fer infinitat de coses a més d'usar-lo a títol personal. Així, explica Canet, «han pogut comprovar en primera persona que un telèfon mòbil servix per a moltes coses i, en este cas, els ha permés gravar totes les entrevistes». Sens dubte, la valoració que la professora fa de tota esta experiència, que veurà la llum demà, divendres 31 de gener a l'Auditori de Villalonga a les 19:00 hores, és molt positiva. «Encara que els ha costat un poc aconseguir els contactes de les persones que havien d'entrevistar, al final s'ho han passat molt bé, fins i tot aquells que al principi no estaven del tot convençuts». A més, els adolescents «veuran com el seu treball s'exposa i crec que això els servirà per a motivar-se encara més i demostrar que tot treball té els seus fruits», afegix.



Eines d'investigació

Els 12 estudiants que han realitzat el documental «Accions locals per a combatre els estralls del canvi climàtic» han rebut, segons manifesta el director de comunicacions de Taronja TICs, Pedro Monteros, unes nocions bàsiques audiovisuals per a poder executar esta tasca en les millors condicions possibles. A més, «al fer un documental audiovisual estem creant eines d'investigació en les quals es presenten situacions o esdeveniments actuals», explica.

El que pretenen des de Taronja TICs amb esta iniciativa alineada amb les causes mediambientals, «és que els joves llancen missatges a la seua comunitat perquè modifiquen els seus hàbits de consum local i es reduïsca la petjada de carboni», conclou.