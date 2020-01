El Circuit Cultural Valencià junta en Aldaia a tècnics de més de 65 municipis

El Teatre Auditori Municipal d'Aldaia (TAMA) va acollir ahir la primera edició d'«Emergen-cies» del «Circuit Cultural Valencià». Per este motiu, tècnics culturals de més de 65 municipis de la tota la Comunitat Valenciana se reuniren en la localitat de l'Horta per a analitzar en viu els nous llenguatges escènics del panorama valencià.

Empar Folgado, regidora de Cultura i Serveis Socials de l'Ajuntament d'Aldaia, va obrir l'acte agraint la tasca diària dels tècnics que formen part del «Circuit Cultural Valencià». «Gràcies per posar la cultura en el centre dels vostres municipis. Els serveis socials són importants, però la cultura és l'aliment de l'ànima», va afirmar.

En este sentit, els tècnics de Cultura assenyalava que «a través d'esta reunió podem adquirir una visió global més actualitzada de les noves propostes de l'àmbit cultural que ens permeten elaborar una programació d'espectacles més diversa i que servisca de finestra dels nous autors».

El «Circuit Cultural Valencià» es va fundar en 2016 amb l'objectiu de «descentralitzar i democratitzar la cultura en el territori autonòmic valencià», com explica el director general de l'Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos. Des de la seua creació, segons compta, les reunions dels tècnics que la conformen han sigut habituals però esta jornada innovadora és un punt d'inflexió.

L'acte celebrat en el TAMA fou una jornada totalment pràctica en la qual els tècnics deixaven arrere les taules de treball sobre el panorama escènic per a poder vore-lo i debatir-lo en directe.

«Hem volgut veure com naixen els projectes emergents de totes les disciplines artístiques del nostre territori i gaudir analitzant en directe els nous llenguatges dels espectacles titllats de no convencionals», afirmava ahir Francis López, tècnica de cultura d'Aldaia. I és que, «Emergen-cies» s'ha convertit en un aparador per a sis espectacles nous i disruptius de diferents branques artístiques, que es mostren davant els responsables municipals de la promoció cultural de l'àmbit valencià.

El Teatre Auditori d'Aldaia, fou l'espai triat per a esta jornada, no sols per la seua posició geogràfica en el centre de la comunitat si no que tal com va expressar el director general de l'IVC, és «un lloc emblemàtic i que des dels seus inicis s'ha mostrat a l'avantguarda de la programació escènica i cultural valenciana».



A l'avantguarda

El TAMA s'ha consolidat com un dels auditoris de referència a la Comunitat Valenciana no sols per l'acolliment de grans formats sinó que també ho és per la seua forta aposta per la innovació i projectes naixents. A més d'això la ubicació d'esta innovadora jornada de treball per als tècnics culturals posa de manifest la «reutilització dels espais escènics», tal com va reivindicar la tècnica cultural de la localitat.