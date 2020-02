Gandia restaura dos quadres del barroc tardà

L'anunci del naixement de Samsó i Jesús entre els doctors són les dos obres de Josep Camarón i Bononat que l'Ajuntament de Gandia ha restaurat i que ahir es presentaren públicament. Les dos pintures són propietat de la ciutat i van ser identificades fa pocs anys, a l'església del Beato de la capital de la Safor. Ara, després dels treballs de restauració, és possible apreciar la seua qualitat i la bellesa del seu colorit originals. Les obres, fetes per l'autor en la seua etapa de maduresa, pertanyen a la segona meitat del segle XVIII (1760 i 1765) i, per tant, s'emmarquen en el barroc tardà. Quan es trobaren, estaven «engroguides i gairebé irrecognoscibles», explicaren ahir des de l'Ajuntament de Gandia.

La tasca de restauració, duta a terme per Patricia Montoro, explica que el treball s'ha realitzat en tres fases: «una primera de neteja, eliminació de repintats i vernissos envellits, que li donaven l'aspecte groguenc. Després, l'estucat de llacunes, pel·lícula pictòrica i la seua reintegració cromàtica». Finalment, la tercera fase ha estat la de l'envernissament general dels quadres, que tenen format curvilini huitavat. Ara, els dos quadres es podran visitar del 5 de febrer (a partir de les 12:30 hores) al 5 de març, al vestíbul de l'Ajuntament de Gandia, de dilluns a divendres de 10:00 a 13:30 hores i de 16:00 a 19:30 hores. Els dissabtes, l'horari serpa des de les 10:00 a les 13:30 hores.

Des de l'Ajuntament de Gandia expliquen que durant la segona meitat del segle XVIII, la pintura valenciana gaudia d'una bona salut però, malgrat les recomanacions de l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, la pintura continuaria sent barroca; en concret, un barroc tardà sense tenebrisme, amb colors lluminosos que serviren per a realitzar composicions en la línia de la tradició naturalista valenciana, molt influenciada pels seculars lligams amb el sud d'Itàlia, i en el qual es contextualitzen estos dos quadres.

Camarón i Bononat (Sogorb, 1731-València, 1803) provenia d'una família d'artistes i fou precisament en el seu entorn més pròxim on va desenvolupar el seu talent amb els pinzells. Als 18 anys es va traslladar a València per tal de continuar els estudis i dos anys després, en 1752, va viatjar a Madrid per completar la seua formació, on va estar alters dos anys. Així, la producció artística de Josep Camarón es desenvolupa quan es creen les Acadèmies de Belles Arts (San Fernando en 1752, Sant Carles, en 1768...).



Més llenços a la ciutat

La regidora responsable de Patrimoni, Alícia Izquierdo, va apuntar ahir que la recuperació dels quadres és «una nova línia de 'Gandia Restaura', la denominació d'una iniciativa de recuperació, identificació i restauració del patrimoni artístic de la ciutat, que es va encetar fa dues dècades». «Anem a continuar treballant per tal de recuperar i donar a conèixer a la ciutadania el patrimoni artístic, cultural i històric de Gandia», va afegir Izquierdo.

Sobre per què estaven els quadres a Gandia, el director general de Patrimoni Històric, Artístic i Cultural, Vicent Pellicer, va detallar que hi ha un document «sobre l'existència d'un llenç de la Sagrada Família a l'ermita de Santa Anna» de la ciutat i que fou precisament Camarón qui va pintar «el gravat de millor qualitat que es coneix del Beat Hibernón». A més, al col·legi de l'Escola Pia també hi ha un sant Josep retratat per ell; i s'ha de tindre en compte que, a l'època, els ducs de Gandia eren influents en la Cort i la Corona.