L'alumnat del conservatori José Iturbi reivindica la dolçaina

El conservatori José Iturbi acollirà en les seues instal·lacions un seguit d'activitats des del dilluns, 3 de febrer, fins al divendres, 7 de febrer. Totes elles seran obertes a la participació de tots els alumnes del conservatori, així com per tots els dolçainers de la ciutat que vullguen asistir, i per al públic en general.

Es tracta d'unes activitats destinades a fomentar la convivència i cooperació dels estudiants de dolçaina amb la resta de la comunitat educativa i la societat en general, donant visibilitat i divulgació als estudis de música tradicional al conservatori, pero també per a donar a conèixer la música tradicional valenciana, les melodies i ritmes propis de la nostra cultura així com situar la música tradicional valenciana en els seu context etnomusicològic, social i cultural, mostrant el paper de la dolçaina i el tabal en les festes i tradicions dels nostres pobles.

Mosaic 2020 obrirá el teló el dilluns 3 de febrer a les 17:30 hores amb una recepció amb música de dolçaina i tabal pels alumnes del Conservatori José Iturbi. Després es farà la inauguració de l'exposició «Els gèneres de la música tradicional per a dolçaina i tabal», que comptarà amb la participació del Grup Preludio de la Coral Juan Bautista Comes del Conservatori José Iturbi i també del Cant d'albaes de l'Horta a càrrec de Pepe Campos y Lourdes de Bétera i el versador JosepManel Campos.

Una exposició permanent del 3 al 7 de febrer a l'entrada de la biblioteca del conservatori a on es posa en valor este instrument. Per a l'alumnat organitzador d'estes jornades i d'esta exposició en concret, la cultura i la música tradicional tenen la particularitat de ser elements identitaris, pilars fonamentals del caràcter d'un poble o societat, indispensables per al fet relacional. És a dir, són elements de cohesió i eines imprescindibles per conèixer, reconèixer-se i ser reconeguts per altres cultures o societats. I a l'igual que la llengua, la música tradicional està viva i és actual.

L'ús de la dolçaina i el tabal en la música tradicional està clarament lligats a la seua potència i projecció del so. Així, podem trobar els nostres instruments en actes de festes patronals, religioses o civils.

El repertori per a dolçaina i tabal recull, per tant, un ventall de gèneres de la música tradicional que es mostren en l'exposició «Els gèneres de la música tradicional per a dolçaina i tabal».

Les jornades continuaran el dijous 6 de febrer, a les 18:00 hores a la Sala Roca amb la xarrada «Sin dolor, toco mejor» a càrrec de José Dapena Ortiz, fisioterapeuta especialista en Arts Escèniques. Desprès , a les 19:00 hores els alumnes de dolçaina del conservatori faran una audició.



Conferències

Mosaic 2020 tancarà la seua primera edició el divendres 7 de febrer amb dos conferències d'experts musicòlegs.

Per una banda, a les 18:30 hores, la sala Roca acollirà la conferència «L'etnomusicologia, nou marc referencial de la música tradicional valenciana» a càrrec de Jordi Reig. Musicòleg i catedràtic de Composició del Conservatori Superior de Música de València.

A continuació, a les 19:30 hores, serà el torn de Pau Llorca, llicenciat en Història i dolçainer, alumne del Conservatori José Iturbi, l'encarregat d'impartir la conferència «Entre la música tradicional i el folklore. Els dolçainers en el tombant del segle XIX al XX en la ciutat de València».

L'actuació de la Jove Muixeranga de València posará elpunt final d'honor a esta primera edició de la Mostra de Música Tradicional del José Iturbi.