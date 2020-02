Escola Valenciana posa en marxa una nova campanya sobre la tasca de l'Open Arms a la Mediterrània

Amb motiu del Dia de la Pau, Escola Valenciana, la Conselleria de Cooperació i Open Arms organitzaren una xarrada de sensibilització sobre la crisi migratòria per a estudiants de 5é i 6é de primària del CEIP Enric Valor d'Alacant. Esta activitat, que la setmana passada va servir de presentació de la campanya «Un euro, llavor de solidaritat: salvem vides a la Mediterrània», està destinada a conscienciar l'alumnat sobre el drama que suposen les morts a la mar.

Així, Escola Valenciana ha habilitat l'espai web https://escolavalenciana.org/un-euro-llavor-de-solidaritat/, que oferix tota la informació de la campanya. A este apartat es pot trobar també el número de compte on els centres escolars i qualsevol persona pot fer la seua aportació en suport a Open Arms.

En la xarrada van participar Rosa Pérez, consellera de Cooperació; Ángeles Schjaer, responsable d'Educació d'Open Arms; i Elionor Ortolà, vicepresidenta d'Escola Valenciana. Segons Ortolà, l'Open Arms «realitza una tasca humanitària encomiable, mentre els governs europeus miren cap a un altre costat» per això, la federació «torna a sensibilitzar l'alumnat sobre la crisi humanitària que pateix la Mediterrània». Per la seua part, Schjaer va insistir en què hi ha «una falta d'empatia als governs», mentre que Rosa Pérez va recordar que la C. Valenciana ha sigut «també terra d'emigrants i persones refugiades».