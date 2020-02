Grup Sorolla Educación celebra el seu aniversari amb un espectacle solidari

Il·lusió. Amb esta paraula definix la directora general de Grup Sorolla Educación, María Teresa Ramos, «Dromo: a Flying Dream», l'espectacle solidari que mescla música, teatre, dansa i cant amb el qual la cooperativa educativa celebra l'aniversari dels seus diferents centres: Col·legi Plurilingüe Martí Sorolla (40 aniversari), Col·legi Academia Jardín (45 aniversari), La Devesa School de Carlet (45 aniversari), La Devesa School d'Elx (45 aniversari) i Julio Verne School (50 aniversari).

Amb este espectacle, que es realitzarà el pròxim dijous dia 13 de febrer a les 19:00 hores en el Palau de Congressos de València i el pròxim dissabte dia 29 de febrer a la mateixa hora en el Centre de Congressos d'Elx, el grup vol «retornar a la societat tot el que ens ha donat tant personal com professionalment», diu Ramos, qui afegix que «l'evolució com a cooperativa ha sigut un somni, és a dir, aquelles persones que van crear esta cooperativa fa més de 40 anys, mai van pensar que podríem arribar fins on hem arribat».

Precisament este element és el fil conductor de «Dromo: a Flying Dream» on el protagonista, un aviador, vol un regal molt especial: acomplir el seu somni de fer funcionar el seu curiós avió. Pero este no és el seu principal problema ja que este aviador no sap volar....

Al protagonista, expliquen desde l'organització de l'espectacle, de xicotet li entusiasmava mirar el cel i comptar els núvols i s'imaginava volant entre ells amb l'avió de joguet que li havia regalat la seua mare. Però quan tenia 8 anys, la seua mare va morir i des de llavors la seua obsessió ha sigut fer volar l'avió per a poder estar més a prop d'ella, en el cel. I per això, el dia del seu aniversari intentarà, per fi, poder fer realitat el seu somni ja que el seu major regal seria tornar a sentir-se prop de la seua mare.

Sobre l'espectacle, que involucra a unes 400 persones aproximadament, Ramos no pot contar molt més «perquè m'han mantingut al marge, en el bon sentit de la paraula, i el veuré el mateix dia de l'estrena». No obstant això, el que la directora general de Grupo Sorolla Educación pot contar és la finalitat de «Dromo: a Flying Dream» ja que la recaptació que s'aconseguisca, es donarà per a la investigació del càncer infantil a la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari La Fe de la Comunitat Valenciana.

Segons explica Ramos, «pot haver moltes causes i totes elles són mereixedores de la nostra col·laboració, però la investigació, la infància i la superació d'una malaltia com el càncer, ens ha guanyat el cor». «Perquè no hi ha donació xicoteta, si amb ella ajudem alguna família a tornar a somriure perquè a favor de la infància, tots els gestos sumen», afegix la directora.

Les entrades poden comprar-se al web http://dromo.gruposorolla.es/entradas/ i també hi ha fila 0, per a totes les persones que vulguen col·laborar però no puguen assistir.