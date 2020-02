La segona edició del Premi Balarma aborda la construcció de l'Educació Infantil del segle XXI

La Sala d'Actes de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València (UV) va acollir el passat dissabte dia 1 de febrer la presentació del treball guanyador del II Premi d'Investigació en Educació Infantil Col·lectiu Balarma, titolat «Una educació infantil per al segle XXI». Així, el grup de més de 15 mestres i investigadors guanyador del premi va fer una representació teatral del contingut del seu treball que ha publicat la Fundació Universitària Campus d'Ontinyent (Fuco). També es va lliurar un expemplar del mateix als assistents de les IV Jornades Internacionals d'Educació Infantil organitzades per l'Escola d'Estiu Marina-Safor, l'UV i la Fuco.



Els autors del treball dividixen la seua proposta del que hauria de ser l'educació infantil en el segle XXI en quatre eixos vinculats a les potencialitats de les criatures: el cos (plataforma on aterren tots els aprenentatges); les emocions (tot allò que ens fa moure); les relacions (com a part de l'experiència humana de comunicació); i el context (entorn que determina allò que anem a aprendre). La jornada, coordinada pel mestre Vicent Gràcia i el professor de la Facultat de Magisteri José Cantó, va tindre una segona part amb la conferència «Juguem?», realitzada per André Stern.



L'alcalde d'Ontinyent i President de la Fuco, Jorge Rodríguez, va destacar el paper de la fundació en donar suport a la investigació i els estudis universitaris presents al campus ontinyentí amb premis com este, que la Fuco dota amb 5.000 euros, que s'han d'invertir en estimular la recerca educativa.



En l'acte, al qual van acudir 250 docents d'Educació Infantil de tota la Comunitat Valenciana, també es va comptar amb la intervenció de la rectora de l'UV, Mavi Mestre, qui va exposar la importància de l'educació infantil i del treball que es fa en esta etapa educativa; i del professor de la Facultat de Magisteri Bernardino Salas, qui va posar de relleu que el treball ha sorgit de la reflexió dels mestres i de la seua tasca docent. També estaven presents la directora general d'Innovació Educativa, Margarida Castellano; el vicerector de Projecció Territorial i Societat de la UV, Jorge Hermosilla; la directora del Cefire d'Infantil, Mabel López; i el regidor d'Educació, Óscar Borrell.