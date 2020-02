"Cal abordar el dany cerebral seriosament"

«El dany cerebral és una de les principals causes de mort al món. Cal donar-li visibilitat, ja que moltes vegades arriba de sobte i et canvia la vida. Cal abordar-lo seriosament, tractar-lo de manera continuada, a més de fer prevenció i les terapies adequades». Així ho va destacar ahir Lola Torrente, la presidenta de la associació de dany cerebral, que ja porta 9 anys en esta lluita «día a dia». L'alcalde de Sagunt, Dario Moreno, no va defugir la qüestió i assegurà: «Quan els diferents partits polítics parlem de l'estat de benestar parlem de la igualtat d'oportunitats per a tota la nostra ciutadania i, lamentablement, el dany cerebral trunca eixa igualtat, per això des del sistema públic s'han de garantir les eines per a la prevenció però també per al temps de resposta tant en l'anàlisi com en les primeres actuacions per a minimitzar els seus efectes de la forma més absoluta», va dir, a banda d'animar a inscriure's i a participar a la cita del dia 16 per tal de lograr un nou rècord Guinness.