València lluitarà per batre de forma solidària el Guinness de tallar monyo

Batre un rècord Guinness per una causa solidària, visibilitzar la lluita dels familiars del afectats per danys cerebrals i disfrutar d'un certamen d'estètica de primer nivell. Això és el que es podrà fer el pròxim dia 16 en Fira València, dins de la segona jornada de «Beauty València», un fòrum de referència de l'estètica, l'aparatologia, les ungles, el maquillatge, la perruqueria i la barberia.

L'objectiu és arribar, durant 20 minuts, als 1.300 talladors de monyo de manera simultània. Així es podrà superar l'actual rècord que té Japó desde 2014, quan va reunir a 1.214 persones; una xifra que ja es va intentar sobrepassar a València el passat mes d'abril i que ara es vol rebasar «sense cap mena de dubte». Així s'afirmava ahir durant la presentació d'este repte, una iniciativa organitzada per Adacam, l'Associació de Dany Cerebral Adults i Menors, juntament amb «Beauty València» i el patrocini de l'Ajuntament de Sagunt.

Les inscripcions, que tenen un preu solidari de 10 euros, 5 euros per tallador i 5 euros per model, estan habilitades en www.associacioadacam.com/record, i a banda de permetre la participació, donaran accés lluire al certamen. Així, l'import es destinarà a la labor social que duu a terme Adacam per a millorar la vida de les persones afectades per dany cerebral i de les seues famílies i, sobretot, per a la investigació.

Amb el lema «Un poc de tu, és molt», la cita tractarà de concentrar el major número de professionals i estudiants de perruqueria. Encara que la idea es juntar al major nombre d'especialistes, qualsevol persona que vullga anar amb unes tisores pot participar, però sempre amb una inscripció prèvia i algú que farà de model. A més, els talls que superen els 20 o 25 centímetres de longitud, es donaran a la associació saguntina Amuhcanma, d'homes i dones afectats pel càncer de mama, i es destinaran a la confecció de perruques oncològiques.

«S'ha sabut incorporar el concepte d'economia circular i aprofitar totes les sinergies positives», va dir en la presentació l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, destacant que «es tracta d'un fet de rellevància internacional», però que és més important «ajuntar organismes diferents per una mateixa causa on Adacam està batallant des del principi, que és el donar visibilitat al dany cerebral».

Com va subratllar Lola Torrente, perruquera i presidenta d'esta associació nascuda al Port de Sagunt, «el valor de la solidaritat creix, i per això volem que la ciutadania en general, i en concret els perruquers, aporten el seu granet d'arena i col·laboren amb la seua divulgació i suport, per a poder així batre el rècord», deia a banda d'animar a la gent a portar també als més menuts «i concienciar-los de com de bonic és ajudar-nos i compartir, perquè això a mi de veritat em compensa de la vida 'un poco durita que tengo'».

El director de Beauty València, Mario Soler, va agrair l'oportunitat que ha brindat l'ajuntament per a donar a conéixer esta fita. «Des del principi pensàvem que la fira podria ser el marc ideal per a poder batre el rècord, però més enllà el que importa és donar visibilitat al col·lectiu de persones afectades per dany cerebral i de les seues famílies», va afegir.