El Museu de les Ciències aposta de nou en 2020 pels concursos científics per a escolars

Promoure l'interés per la química, el món dels vidres i l'enginyeria robòtica són els objectius principals dels concursos científics «Reacciona!», «Cristal·lització en l'escola» i «Desafio Robot» que organitza i convoca tots els anys la Ciutat dels Arts i les Ciències. Les competicions finals se celebren entre abril i maig en el Museu de les Ciències.

Al llarg de febrer finalitzen els terminis per a inscriure's en estos certàmens. En concret, fins al dilluns 17 de febrer es possible apuntar-se a «Desafio Robot» i fins al dijous 20 de febrer en «Reacciona!». Per a participar en «Cristal·lització en a l'Escola» el termini va finalitzar el dimecres.

Enguany se celebra la 12a edició de «Desafio Robot». De moment, s'han inscrit un total de 43 equips per a competir en les diferents proves. L'accés a la jornada, que tindrà lloc el 24 d'abril, és lliure i gratuït. A més de les competicions, es programaran tallers, exhibicions i altres activitats; també hi ha prevista una zona expositiva perquè empreses i institucions mostren els seus productes i projectes d'investigació.

El concurs «Cristal·lització en l'escola», organitzat amb la Universitat Jaume I, registrava a principis de setmanaun total de 44 equips inscrits en la que serà la seua sèptima edició. Dirigit a estudiants de segon cicle de Secundària i Batxillerat, està dissenyat perquè participen a manera de congrés científic, des de la investigació en el laboratori fins a la presentació de resultats. L'exposició de vidres i entrega de premis se celebrarà el 8 de maig de 2020 en el Museu de les Ciències.



Processos químics

El concurs «Reacciona!» està organitzat amb la secció territorial de València de la Real Societat Espanyola de Química (RSEQ-VAL) i complix en 2020 la seua novena edició. Han de presentar a través d'un vídeo un procés químic, en especial els que més contribuïxen al benestar social, resulten més formatius o il·lustratius. Ja hi ha huit equips inscrits per a explicar com és de fascinant la química. La final i entrega de premis serà el pròxim 22 de maig en el Museu.