Una exposició en la Nau revisa el racisme colonial

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València presenta l'exposició « Let's bring blacks home. Imaginació colonial i formes d'aproximació gràfica dels negres d'Àfrica (1880-1968)» en la qual es revisen els estereotips racistes sobre les poblacions negres africanes creats per Europa durant el període colonial.

Els comissaris de l'exposició, els professors de la Universitat de València Hasan G. López Sanz i Nicolás Sánchez Durá expliquen que l'objectiu de la mostra és realitzar «una crítica cultural» que revise els tòpics establits al llarg de la dominació cultural europea sobre els negres d'Àfrica.

L'exposició compta amb una àmplia selecció de 400 objectes, fotografies, cartells i documentació, molts d'ells inèdits, que van servir per a fonamentar el racisme popular des de finals del segle XIX. Objectes cedits per entitats com la Biblioteca Nacional, el Museu Nacional d'Antropologia o les col·leccions pròpies dels comissaris també es poden contemplar.

Let's bring blacks home (portem els negres a casa), que es pot visitar a la Sala Estudi General de la Nau fins al 17 de maig, revisa críticament els perjudicis forjats sobre les poblacions negres africanes en un lapse temporal molt dilatat.

La mostra s'ha dividit en cinc seccions que revelen els tòpics més recurrents, com armes o màscares, les exhibicions de persones negres, conegudes com a «zoos humans», com el cas de la Fira Mostrari de València en 1942 o la creació dels museus d'etnologia de les grans metròpolis a la fi del segle XIX i principis del XX.

El professor Hasan G. López Sanz destaca que encara que la mostra té un tractament generalista referit al context europeu, s'ha donat un tractament especial a Espanya i al cas valencià. «Quan el fenomen de les exhibicions humanes ha desaparegut pràcticament a Europa hi ha tres països que continuen utilitzant la imatge del salvatge exhibit per a perpetuar la idea de l'imperi colonial i un d'ells és el cas de València en 1942, que anhelava adquirir territoris africans quan Alemanya guanyara la guerra», detalla.

Segons explica Sánchez, el nom de l'exposició Let's bring black home pretén evocar l'«espectacularització» de les poblacions africanes en forma de publicitat. «Pretén generar un impacte, com si es tractara d'un eslògan publicitari», expressa.

L'exposició es complementa amb visites guiades i tallers didàctics gratuïts la proposta dels quals se centra en la construcció d'una mirada crítica al passat que permeta trencar amb la visió colonial perpetuada fins a l'actualitat.

A més, el Centre Cultural La Nau també alberga una mostra que complementa l'anterior titulada «La derrota del rostre o l'arxiu com a ideologia», creada per Andrés Pachón i comissariada pel professor Hasan G. López. Es tracta d'una aproximació al fenomen de les exhibicions ètniques i els «zoos humans» des de les pràctiques artístiques contemporànies.

En este cas, l'exposició reflexiona sobre el paper exercit per la fotografia en els processos de construcció de la idea de raça i les teories racials del segle XIX.

Pachón ha dissenyat una instal·lació que mostra les fallades endèmiques de les tècniques fotogràfiques utilitzades en el passat per a identificar les tipologies racials i les ha comparades amb les tecnologies actuals que controlen a subjectes potencialment perillosos en controls aeroportuaris.

La mostra de Pachón pretén, segons l'artista, posar rostre a l'altre, «reduir-lo a corporeïtat» i podrà visitar-se fins al 19 d'abril a la Sala Oberta de la Nau.



Visites guiades

L'exposició es complementa amb visites guiades i tallers didàctics gratuïts dirigits a centres educatius o associacions que estaran disponibles de dimarts a divendres, fins al 17 de maig.

És necessària reserva prèvia a través del correu visites.guiades@uv.es. També s'oferixen visites guiades gratuïtes obertes al públic general els dissabtes 8 i 22 de febrer, 7 i 28 de març, 25 d'abril i 16 de maig.