La música valenciana sonarà al cor d'Europa

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (Fsmcv) en col·laboració amb Presidència de la Generalitat viatjarà els pròxims dimarts i dimecres a Brussel·les per a fer sonar la música valenciana en el cor d'Europa.

Les societats musicals de la Comunitat Valenciana, representades per la Jove Banda Simfònica de la Federació sota la batuta de Rafa García, han sigut seleccionades per a interpretar l'Himne d'Europa amb el qual s'inicia el Ple constitutiu del Comité de les Regions. Amb este ple arranca la nova legislatura d'este organisme europeu que representa a les entitats regionals i locals dels 27 països membres de la Unió Europea, i per primera vegada en la seua història, serà una banda de música valenciana l'encarregada de participar, a través de la música, en la seua obertura.

D'entre totes les regions europees que componen el Comité, les societats musicals de la Comunitat Valenciana han sigut triades per a protagonitzar este acte institucional per ser considerades un moviment artístic i social únic en el món i la seua indubtable aportació a la riquesa cultural. L'excel·lència en els seus músics al costat de valors intrínsecs d'este col·lectiu com la col·laboració, la inclusió social, la igualtat i el diàleg entre generacions, són algunes de les qualitats que distingixen este moviment, declarat recentment Bé d'Interés Cultural Immaterial (BIC).

L'acte institucional, que tindrà lloc l'11 de febrer a les 14:30 hores, comptarà amb la presència del President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a més de la presidenta de la federació, Daniela González, junt amb una representació de la junta directiva de l'entitat.

La presidenta de la Fsmcv, Daniela González, posa de manifest «la transcendència d'este acte, ja que suposa el reconeixement en l'àmbit internacional al moviment de societats musicals de la Comunitat Valenciana, un fenomen únic que identifica als valencians i que ens posiciona com a terra de la música per excel·lència».

«Per això -afegix González- este acte suposa posar en valor el paper tan destacat que exercixen les societats musicals en la nostra cultura i patrimoni, i reconéixer el treball dels milers de músics i voluntaris que sostenen este moviment durant més de cent o dos-cents anys, en alguns casos».

A més de l'acte d'obertura del Comité de les Regions, i en col·laboració amb la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea de Generalitat, la federació durà a terme altres activitats de difusió de la música valenciana en la capital europea. Així, el dia 12 la Banda Simfònica oferirà una classe magistral a alumnes de música i el dia 13, la presidenta de la Fsmcv mantindrà una reunió amb el Director de Turespaña a Brussel·les i Conseller de Cultura de l'Ambaixada d'Espanya, per a tractar sobre els últims projectes que en matèria turística està duent a terme la Federació de la mà de Turisme Comunitat Valenciana.



La terra de la música

L'expedició de la federació a Brussel·les es completarà el dimecres 12 amb una Masterclass encapçalada per Rafa García, director de la Jove Banda Simfònica de la federació en l'European School Brussels IV, una de les escoles de música més capdavanteres de la ciutat. En ella, el director farà un repàs del moviment de les Societats Musicals per als alumnes del centre, que podran a més gaudir d'un concert de la Jove Banda Simfònica com a tancament de l'acte.

Cal destacar que les societats musicals representen un exemple quant a formació. En els més de 600 centres que componen la Xarxa d'Escoles de Música de la federació, no sols es formen futurs músics excel·lents sinó també s'educa en valors com la companyonia, la creativitat i la il·lusió i amor per la música. En paraules de la presidenta, Daniela González, «no sols formem músics, sinó que formem persones i ho fem en valors».

La Jove Banda Simfònica de la Fsmcv s'ha convertit, per mèrits propis, en un referent en el moviment bandístic de la Comunitat Valenciana des dels seus inicis l'any 2001. Està composta per músics d'entre 18 i 28 anys, amb nivells acreditats en els conservatoris de grau mitjà i superior, procedents de les societats musicals de la Comunitat Valenciana. A més, els músics pertanyen a totes les comarques de les tres províncies, com a mostra també de la vertebració territorial que es materialitza a través de les societats musicals i de la seua dederació.

Actualment, la Fsmcv està integrada per 555 societats musicals, amb les seues respectives escoles de música, que reunixen 40.000 músics i 60.000 alumnes que formen part d'este entorn associatiu i que disposen en les seues estructures de recursos humans, artístics i materials que la Fsmcv pretén potenciar i difondre, com a mostra del ric patrimoni musical que atresora el nostre territori, derivat d'un moviment associatiu i cultural considerat únic en el món.