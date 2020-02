Bromera guardona la trajectòria de Joan Pla

Els Premis Fundació Bromera al Foment de la Lectura es van lliurar el passat divendres, en el transcurs d'un sopar literari a la Sala Siglo XXI de l'Alcúdia. Aquests guardons van reconeixer enguany la trajectòria de l'escriptor Joan Pla i el treball a favor de la cultura de l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta (IECMA).

El sopar va estar amenitzat amb un concert del cantant alcudià Christian Penalba amb la col·laboració del seu germà, Jonatan Penalba.

Aquests premis, impulsats per la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, distingeixen aquelles persones i institucions o iniciatives que, gràcies al seu impuls vital, representen els valors i els objectius que promou l'entitat, com ara la promoció de la lectura i la difusió del valencià.

Nascut a Artana i docent de professió, Joan Pla ha publicat més de 60 novel·les, entre les quals destaca Mor una vida, es trenca un amor, un dels clàssics per excel·lència de la literatura valenciana. Editat en 1981, ha venut més de 200.000 exemplars. Les seues obres han rebut diversos premis literaris, com l'Enric Valor de Novel·la, el Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil o el Vicent Silvestre de Narrativa Infantil.

En la modalitat col·lectiva, el guardó ha sigut enguany per a l'IECMA. Amb més de 600 socis i 35 anys al servei de la cultura, s'ha convertit en una de les entitats culturals més prestigioses i antigues de la província d'Alacant. Va nàixer l'any 1985 com un espai d'encontre on trobar tot tipus de treballs o d'informació cultural de i sobre la Marina Alta.

A més, durant el lliurament dels premis, es va retre homenatge a Llorenç Giménez, que ens va deixar en 2019. Escriptor, contacontes i docent, va ser un dels impulsors de la renovació pedagògica a l'escola valenciana i un dels màxims exponents de la narració oral valenciana. Amb l'objectiu commemorar el mestre de la rondalla, la gala va ser presentada pels contacontes valencians Anna Ballester i Carles Cano.

Amb motiu de la quarta edició dels premis, la Fundació Bromera va editar un llibre que conté un perfil i una entrevista de Joan Pla, realitzada per l'escriptor Vicent Usó, i un reportatge sobre l'IECMA de Joan Borja, director de la Càtedra Enric Valor de la Universitat d'Alacant. A més, el llibre inclou un article de Carles Cano i un poema escrit per Anna Ballester, ambdós dedicats a Llorenç Giménez.

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura és una entitat de caràcter cultural i sense ànim de lucre que té com a finalitat principal el foment de la lectura, especialment la literària i formativa, entre tots els sectors de la societat en general, però amb una atenció específica cap a la població infantil i juvenil, i el món de la cultura i l'ensenyament.