La Jove Banda Simfònica de la federació fa història a Brussel·les

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (Fsmcv) en col·laboració amb Presidència de la Generalitat ha viatjat a Brussel·les per a fer sonar la música valenciana en el cor d'Europa. Les societats musicals de la Comunitat Valenciana, representades per la Jove Banda Simfònica de la Federació sota la batuta de Rafa García, van fer història ahir, en convertir-se en la primera banda valenciana que ha interpretat l'Himne d'Europa amb el qual dóna principi el Ple constitutiu del Comité de les Regions.

Amb esta 138 sessió plenària va arrancar la nova legislatura d'este organisme europeu que representa a les institucions regionals i locals dels 27 països membres de la Unió Europea. Com a preludi al ple constitutiu, la Jove Banda Simfònica ha interpretat «L'entrà de la murta» del mestre Giner, omplint així de música valenciana el Parlament Europeu.

L'actuació, de músics entre els 18 i els 28 anys, va ser precedida per un acte institucional que ha comptat amb la presència del President de la Generalitat, Ximo Puig, i el Secretari Autonòmic per a la UE i relacions externes, Joan Calabuig, junt amb la presidenta de la federació, Daniela González, i una representació de la junta directiva de l'entitat. En el parlament, Daniela González va posar de manifest «la transcendència d'este acte, ja que que suposa el reconeixement a nivell internacional al moviment de societats musicals de la Comunitat Valenciana, un fenomen únic que identifica als valencians i que ens posiciona com a terra de la música per excel·lència».



Hui, classe magistral

«Per això -afegix González- este acte suposa posar en valor el paper tan destacat que exercixen les societats musicals en la nostra cultura i patrimoni, i reconéixer el treball dels milers de músics i voluntaris que sostenen este moviment durant més de cent o dos-cents anys, en alguns casos».

A més de l'acte d'obertura del Comité de les Regions, i en col·laboració amb la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea de Generalitat, la Fsmcv durà a terme altres activitats de difusió de la música valenciana en la capital europea. Així, hui la Banda Simfònica oferirà una classe magistral a alumnes de música. Cal destacar que les societats musicals representen un exemple quant a formació ja que, en els més de 600 centres que componen la Xarxa d'Escoles de Música de la federació, no sols es formen futurs músics excel·lents sinó també s'educa en valors com la companyonia, la creativitat i la il·lusió i amor per la música. En paraules de la presidenta, «no sols formem músics, sinó que formem persones i ho fem en valors».

Demà, la presidenta de la federació mantindrà una reunió amb el Director de Turespaña a Brussel·les i conseller de Cultura de l'Ambaixada d'Espanya, per a tractar sobre els últims projectes que en matèria turística duu a terme la Federació de la mà de Turisme Comunitat Valenciana.