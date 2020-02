Vull fer muixerangues, però...

Potser t'agradaria unir-te a una muixeranga, però hi ha alguna raó que et fa enrere. Ací en trobaràs unes quantes que sovint preocupen altres persones i que potser és la que t'impedeix vindre a veure'ns a un assaig. Cerca la teva raó i llegeix les bones notícies que tenim per a tu!

...em fa por pujar.

Si la raó per la qual no t'animes a fer-nos una visita és perquè tens vertigen o perquè et fa por pujar damunt d'algú, estàs de sort! Has de saber que la part més important de les muixerangues és la pinya, que és la part que està a peu pla. A la colla, tothom és part de la pinya i sempre hi cal gent. Segons les teues característiques físiques, faràs falta en una posició o en una altra, però sempre hi haurà un lloc per a tu. La base de la figura és el principal element de seguretat en la nostra activitat i és més segura com més components té, és per això que sempre en volem ser més i et rebrem amb els braços ben oberts!

...tinc mal d'esquena.

És possible que tingues ganes d'unir-te a una muixeranga, però que tingues algun dolor crònic a l'esquena, al genoll, al muscle, al braç€ La muixeranga és una activitat que implica tasques molt diverses i fer funcionar una colla no només depèn d'aquells que participen en la pinya o el tronc de les figures. A la colla trobaràs gent que per diferents qüestions no pot entrar a la pinya ni tampoc pot pujar (embarassades, pares i mares amb xiquets menuts, persones que pateixen hèrnies€) i que s'encarrega d'altres tasques ben importants: fer fotos i vídeos perquè l'equip tècnic puga avaluar l'execució de les figures i corregir allò que no ix bé, rebre la gent nouvinguda i explicar-los què fem i com funcionem, ajudar els caps de xicalla a tindre localitzats els més menuts i que mantinguen el silenci durant l'execució de les figures, encarregar-se de la venda d'articles de la colla en la paradeta que es munta en les actuacions€

La colla la fem funcionar entre totes i tots, i la teua aportació també és important i necessària perquè tot vaja rodat!

...no conec a ningú.

T'alegrarà saber que això només durarà cinc minuts. Només cal que entres per la porta del local d'assaig i digues a la primera persona que trobes que t'agradaria provar a fer muixerangues. Veuràs com de seguida et convidaran a endinsar-te en aquest món tan apassionant per a nosaltres i t'explicaran el que et cal saber per a gaudir d'aquesta activitat de manera segura. És tan important per a nosaltres que et sentisques ben acompanyat, que algunes colles fins i tot tenen un grup de persones que s'encarreguen de rebre els nouvinguts. A més, t'animem a quedar-te a sopar després de l'assaig o a fer-te el refresc o la cerveseta de rigor, ja que és el millor moment per parlar i conèixer-nos. Aquest serà el moment de treballar l'«altra pinya», la dels companys, la xarradeta, les bromes, el comboi€ El tercer temps muixeranguer.

? ...no m'hi puc comprometre. Potser estudies fora, o tens algú al teu càrrec, o no saps on et portarà la vida els propers mesos o anys, o treballes a torns, o estàs de pas a la ciutat o al poble on hi ha una muixeranga, o tens altres activitats el dia que assagem, o estàs estudiant per a unes oposicions. De raons n'hi ha moltes, però cap t'hauria d'impedir vindre, aprendre i ajudar-nos quan pugues si en tens ganes. A la colla trobaràs gent que també es troba en aquestes situacions i altres de semblants. Som conscients que a cadascú li afecten unes circumstàncies concretes i tenim molt present que la muixeranga és una afició, no una obligació. Hi ha persones que poden assistir regularment als assajos i n'hi ha que no, i tot i així totes són importants i benvingudes, perquè com més en siguem a la pinya, més segures seran les figures. Si pots vindre una vegada al mes, bé; si pots vindre a un assaig cada quatre mesos, també està bé; si només pots vindre a algunes actuacions, perfecte. És igual si la teua participació és més constant o menys, sempre serà d'agrair!

...no tinc bona condició física.

Primer de tot, t'animem a cercar a les xarxes socials una foto de colla de qualsevol muixeranga. Aviat hi trobaràs persones de totes les condicions i característiques físiques. Una de les principals particularitats de l'activitat muixeranguera és que es necessiten persones diverses. La diversitat ens agrada molt, però a més a més, la necessitem: ens calen persones altes, baixes, robustes, primes, majors, joves€ No cal ser fort per a formar part de la colla, sovint és més important l'equilibri; i no passa res si no ets fort ni tens equilibri, perquè tothom té alguna cosa a aportar-hi a la pinya. La base està formada per gent que ocupa diferents posicions i cada posició té una funció concreta, de manera que cadascuna d'elles requerirà un tipus de persona diferent. A més, com ja deus saber a hores d'ara, sempre en volem ser més!

M'heu convençut, no em queden excuses.

Ara, l'única cosa que et cal fer és localitzar la muixeranga que tingues més a prop, trobar-ne el contacte a través d'amics o xarxes socials i vindre a descobrir el món muixeranguer. De seguida t'adonaràs que viure una muixeranga des de dins no és en absolut el mateix que veure-la des de fora, i que la il·lusió, l'alegria i l'emoció del treball compartit són molt més intenses del que mai t'hauries arribat a imaginar.

T'esperem al proper assaig amb una faixa reservada al teu nom!