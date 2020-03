Les Escoles de Música, base d'un fenomen artístic únic en el món

La Comunitat Valenciana és Terra de Música. Aquesta afirmació està avalada per una dada molt potent, «som el territori amb més concentració de músics per metre quadrat». Arribar a aquest punt no ha estat fruit de la casualitat, han fet falta segles de treball i d'esforç d'apassionats de la música i voluntaris, amb un èmfasi posat en la base, en l'educació.

Les escoles de música de la Comunitat Valenciana constitueixen un tresor cultural que requereix una reivindicació superior. En elles s'exemplifiquen tots els valors que fan únic al moviment de les Societats Musicals: igualtat, integració, excel·lència musical, col·lectivitat, lluita contra la despoblació i innovació, entre altres. Actualment, la Comunitat Valenciana compta amb més de 600 centres que conformen la xarxa de centres educatius de la FSMCV, integrada per més de 400 escoles en les quals estudien uns 60.000 alumnes amb 4.000 professors i s'imparteixen més de 45.000 hores de classe a la setmana. Unes xifres vertiginoses. Aquest fenomen suposa un exemple internacional, que destaca pel seu apropament a noves metodologies en l'àmbit pedagògic i per l'aposta per la innovació en l'ensenyament.

En paraules de Remigi Morant, vicepresident educatiu de la FSMCV: «Parlar d'innovació aplicada a les Escoles de Música depenents de la FSMCV no sols representa comptar amb sistemes o programes informàtics, pissarres digitals interactives, mòbils connectats en xarxa... Una forma immillorable d'avançar en educació és plantejar projectes col·laboratius en els quals participe tota la comunitat educativa».

A l'escola de música SAMVO, d'Onda, han fet un clar esforç per apostar per mètodes innovadors d'ensenyament. «Tenim tot el que creiem que és necessari perquè els conceptes musicals s'assimilen de la millor manera», comentava a FSMCV J.Antonio Cavero, el seu director. «D'aquesta forma els alumnes poden aprendre música d'una forma natural i, sobretot, divertida». Entre les seves aules es poden veure pissarres digitals, tablets, projectors duals amb detector de moviment, ulleres de realitat virtual, hologrames i compten amb una aplicació dissenyada especialment per a ells.

Situació financera insostenible

Les escoles de música de les 555 Societats Musicals que componen la FSMCV i que sobreviuen gràcies a l'esforç d'una xarxa de voluntaris que treballen colze a colze per tirar endavant aquest moviment, conviuen amb el risc permanent de no cobrar o fins i tot, d'arribar a desaparèixer.

Per a realitzar una radiografia de l'estat financer de les nostres escoles de música, convé recordar que a penes el 29,8% del seu finançament procedeix de subvencions públiques. Per això, la subvenció que convoca anualment la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport resulta de vital importància,en tractar-se de la més important línia de financiació pública amb la que compten aquests centres educatius.

A aquesta situació cal afegir el fet que les societats musicals cobren la subvenció destinada a les escoles de música en l'exercici posterior a la seua concessió, la qual cosa ofega encara més si cap la precària situació financera d'aquestes entitats sense ànim de lucre.

Front aquesta problemàtica, en 2018 les Corts Valencianes van aprobar què una vegada concedida la subvenció, les Escoles de Música pogueren cobrar fins al 70% de les ajudes corresponents en el mateix exercici, quedant l'import restant per a l'any següent, la qual cosa suposa un baló d'oxigen per a les escoles de música i amb elles, les nòmines dels milers de professors que depenen d'aquest finançament públic. En definitiva, un avanç històric per a la gestió d'aquestes entitats i tot el col·lectiu que representen. Aquesta notícia, evidentment, va ser molt ben rebuda pel col·lectiu.

No obstant això, malgrat que la concessió de la subvenció és del mes de juny 2019, en data de hui no s'ha fet efectiva. De fet, l'obligació del pagament del 70% d'aquesta ajuda queda reconeguda per la Generalitat el 16 de juliol de 2019, així com el 30% restant, l'obligació de pagament del qual va ser reconeguda el 10 de desembre del mateix any.

La FSMCV és conscient de la difícil situació de bloqueig pressupostari en la qual ens trobem fins fa pocs mesos, una situació que transcendeix de l'àmbit autonòmic per a passar a l'esfera nacional, si bé les nòmines del professorat no poden continuar estant sempre a la mercè de qualsevol variable que puga sorgir i que atempte contra el cobrament de les subvencions a les escoles de música.

«No podem oblidar ni permetre el fet de tindre a més de 4.000 professors que estan en precari pel retard en el cobrament de les seues nòmines i al seu torn, directius de societats musicals que estan demanant fins i tot préstecs personals per a poder fer front a aquests pagaments per endavant», indica la presidenta de la FSMCV, Daniela González.

«Les nostres escoles de música i els seus professors -afegeix la Presidenta- sempre estan en un risc permanent de no cobrar, i fins i tot, d'arribar a desaparèixer. Una situació sempre compromesa, més si cap, tenint en compte que les societats musicals són Bé d'Interés Cultural, una declaració que precisament té com a fi protegir i salvaguardar el bé en qüestió, actualment en risc».