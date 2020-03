Serà feminista o no serà!

« Eppure, si mouve! Malgrat tot, es mou!». Així, amb aquestes contundents paraules començava el seu article fer la figuereta l'amic i escriptor Vicent Borràs, en aquest mateix diari, allà per l'any 1998, parafrasejant allò que digué Galileu l'any 1633, davant la Inquisició, després que, agenollat, el feren abjurar de la teoria que parla del moviment de la terra.

L'article, que no té cap desperdici, fa una crítica a aquells s'oposaven a que en la muixeranga pogueren participar les dones, arran de la convulsió que alçà la creació de la Nova Muixeranga d'Algemesí. Una colla, la Nova, filla de la transgressió, de l'inconformisme i de la lluita contra el patriarcat. Filla del «nuclear, no gràcies!» o de la lluita contra el maltractament animal. En definitiva, rebel i crítica amb el poder establert. Eixe mateix any rebrà el premi de la Federació de Dones Progressistes del País Valencià.

És doncs que caldrà marcar el 1997 com un any d'inflexió en la història de les muixerangues, tant en la seua recuperació i voluntat d'expansió, com en la manera d'entendre-les. I eixe nou tarannà fou possible gràcies a la lluita feminista que, imparable, anava, i continua anant, obrint les ments d'una societat patriarcal atrinxerada en arguments tan cutres com «les dones ja hi participen, ens planxen el vestit» o «ja suportem prou les dones en casa, falta aguantar-les quan anem amb els amics».



Derribar el mur

Un mur, en algunes ocasions no malintencionat, però que es feia impossible de creuar. Un mur generacional, conservador i còmode, amb certs barrots morals i amb moltes pors a allò desconegut. Arguments escudats en la fàcil retòrica d'allò que s'ha fet «de tota la vida», que amaguen, de manera més o menys vetllada, una misogínia tradicional, sense adonar-se'n que no existeix cap manifestació cultural pura des del seu origen. Totes les tradicions evolucionen en el temps, perque són vives i es modulen en la mateixa mesura que ho fa la societat.

Des d'aleshores, hi ha una ferma voluntat de donar a conèixer una tradició tan valenciana com arraconada i oblidada, fent possible que el poble valencià gaudira de nou d'aquesta dansa de valencians, antigament estesa per tot arreu del territori. Començaren a aparèixer noves formacions feministes, que no femenines, baix el model de la Nova d'Algemesí, fins la creació el 2018 de la Federació Coordinadora de Muixerangues, amb 21 agrupacions. Actualment, aquella antiga dansa o ball de valencians, amb les seues diferents formes, com a muixerangues o castells, és interpretada en 46 comarques. I això, vulgam o no, la converteix en una autèntica dansa nacional.

Però les muixerangues són alguna cosa més que fer volantins o cabrioles. Cal prendre consciència de per què les fem. En saber que darrere de cada mà o damunt de cada peu al muscle, hi ha alguna cosa més que un tros de carn i uns ossos. Les muixerangues tanquen valors com la coneixença del comportament i estils de vida d'un poble. Comprendre per què una societat té entre els seus costums posar els peus damunt els muscles d'una companya, ens ha d'ajudar, entre altres coses, a conèixer-nos i a valorar-nos. Fem muixerangues amb la ferma voluntat de fer i resistir com a poble. Com a poble obert, progressista i igualitari.

El moviment muixeranguer al País Valencià és el resultat de la presa de consciència de la societat valenciana en entendre que la muixeranga és una eina útil per bastir una obra comuna. Que és en sí mateix una metàfora, la de fer pinya tots plegats per un objectiu comú, com a colla, com a societat o com a poble. La d'entendre que el futur cal construir-lo totes i tots plegats, sense cap discriminació per raons de sexe, de procedència, ni condició social.

El vestit de muixeranguera ens iguala, dintre de la singularitat pròpia de cadascú. Dintre de la pinya tothom ocupa un lloc d'allò més important. No ho és més l' alçadora que la primera mà. Ni la base ho és més que aquell que fa d' escala. Totes i tots som necessaris, però ningú imprescindible. Ser muixeranguera és en sí mateix una actitud. I ho és pels valors que representa. Valors com l'esforç, el seny, el coratge d'alçar-se després d'una caiguda o la germanor que es respira a dintre de les colles i entre els diferents col·lectius. Valors com la igualtat, la tolerància, la superació.

Tot envers d'aconseguir aquelles alegries col·lectives, sempre més gratificants que no pas les individuals. Un moviment que ha sabut, des de la tradició, encarar amb modernitat el futur, amb il·lusió, com guaiten els innocents ulls d'un xiquet. Un moviment que sap que el futur és transversal i que cal estar colze a colze amb la resta dels moviments socials del país. I per això s'ha fet habitual veure les muixerangues en les mobilitzacions del 8 de març.

Actualment assistim al que sembla un rebrot del pensament masclista, ja superat per la gran majoria de la societat, però que és fruït de les darreres bandades d'una societat que es nega a tornar a posicionaments ancestrals. I qui no ho entenga, no quedarà enrere, simplement desapareixerà.

Les muixerangues, com a força d'un poble, han pres partit i caminen decididament. Seran feministes o no seran. Les dones estan presents en les diferents colles, en els seus òrgans de direcció, en les àrees tècniques o treballant des de la Federació. Les muixerangues són feministes, és així de senzill. I malgrat el que alguns voldrien, les muixerangues es mouen. Eppure, si mouve!