Les bandes de música, pendents de l'epidèmia

La delicada situació de crisi sanitària a la qual s'està veient exposada tot el país està tenint un efecte directe sobre les bandes de música. L'ajornament de les festes de Falles i Magdalena anunciat aquesta setmana pel Govern de la Comunitat Valenciana ha suposat un colp molt dur per a la situació de les bandes de música, que tenien aquestes festivitats com un moment d'impuls econòmic per a escapar de la precarietat en la qual es troben.

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) quantifica aquest impacte negatiu en 2 milions d'euros per a les seues societats musicals. Aquestes festes suposaven un punt clau en el calendari per a més de 15.000 músics i 400 bandes de música. La notícia arriba en el pitjor moment possible per a les societats musicals, que venien d'una situació d'asfíxia econòmica al no haver rebut encara les línies d'ajuda destinades per a les seues escoles de música de 2019. «Els diners que es guanya aquests dies es reinverteixen en les pròpies societats, que són entitats sense ànim de lucre, i especialment en les seues escoles de música, que en estos moments són deficitàries. Perdre aquesta aquesta injecció econòmica és un colp dur», apuntava la presidenta de la FSMCV, Daniela González, en conéixer la notícia.

Amb tots els centres educatius tancats des de demà dilluns, les escoles de música també es troben front aquesta realitat, amb el problema afegit de les consequències econòmiques derivades del tancament d'aquestos centres i el seu impacte en el escenari laboral del seu professorat.

Per això, la FSMCV, en el seu paper d'interlocutor amb les administracions, es trova en contacte permanent amb les conselleries competents per tal de rebre informació actualitzada i els procediments d'actuació a seguir, per tal de poder informar immediatament de qualsevol novetat als seus associats i tot el col.lectiu. Malgrat aquesta fràgil situació, la presidenta de la FSMCV, Daniela González, apunta: «és una situació trista, però ha de prevaldre la seguretat i la salut de les persones, i en este sentit ha d'imperar la serenitat i seguir en tot moment les recomanacions de les administracions». Per això, des de la Federació s'està fent un esforç constant per a mantindre a totes les societats musicals i les seues escoles de música informades, a més de transmetre consells i recomanacions d'interés públic tant per a adults com per al públic infantil.

En aquest sentit, la FSMCV entén que és essencial la coordinació i la informació, per la qual cosa, en cas de consulta, la federació té a la disposició de tots els seus associats el gabinet de comunicació i el personal de contacte habitual.

El brot de COVID-19 està sembrant una incertesa total sobre l'activitat habitual de la Federació. Actualment, estan en escac no sols els concerts programats per a tota la temporada, sinó moltes campanyes estructurals com la Campanya d'Intercanvis, en la qual en 2019 es van realitzar més de 840 concerts d'intercanvis; la Campanya d'activitats comarcals, que va comptar en la seua edició de l'any passat amb més de 500 societats musicals, 12.500 músics i prop de 10.000 alumnes; cicles de concerts, així com les vies de finançament privat que estaven en marxa.



Noves dates de Falles

Les noves dates de Falles estan en conflicte amb el Certamen Internacional de Bandes de Música «Ciutat de València». Un dels aspectes que més preocupen la Federació és la coincidència de la proposta de l'Ajuntament de València de traslladar les Falles del 15 al 19 de juliol, la qual cosa solaparia la programació del Certamen Internacional de Bandes de Música «Ciutat de València» (CIBM), organitzat pel propi Ajuntament i en el qual concorren una immensa majoria de bandes de música valencianes. Cal recordar que aquest certamen, programat per a celebrar-se en el Palau de les Arts entre el 15 i el 19 de juliol de 2020, arriba enguany a la seua 134a edició, i és considerat com un dels certàmens amb major història i prestigi del món. La FSMCV explica que malgrat ser conscients de l'enorme dificultat d'establir una nova data per a la festa de les Falles, les bandes de música constitueixen una part consubstancial i indissoluble d'aquestes, com així es testifica en la pròpia declaració del bé com a Patrimoni de la Humanitat. Per això, aquesta coincidència de dates posa en risc la participació d'aquestes bandes de música en esdeveniments de tal envergadura.

Davant aquesta notícia, des de FSMCV s'ha mantingut immediatament contactes amb representants de l'Ajuntament de València, sol·licitant una reunió d'urgència al mateix temps que es manté el contacte permanent amb les societats musicals afectades que participaran en el Certamen, a fi de trobar, entre tots, una solució òptima.