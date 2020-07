El jazz, de nou als jardins de l'Hort de Trénor de Torrent

La música serà la protagonista de les nits torrentines en la segona quinzena del mes de juliol de la mà de Nits d'estiu a l'Hort de Trénor. La programació de l'Auditori es trasllada enguany a un escenari inigualable per a delectar al públic amb el festival Jazz Panorama 2020, a més d'altres concerts d'alta qualitat artística. Des del 21 fins al 26 de juliol a les 22 h, l'agenda d'esdeveniments oferix tots els ingredients per a convertir-se en una cita indispensable per als amants de la música.

La programació donarà el tret d'eixida amb l'espectacle Comandant Lara & CIA, 21 de juliol. Encapçalat per Luis Lara, un autèntic fenomen mediàtic en els últims anys, el xou estarà replet d'humor directe i arriscat, a més de tocar temes compromesos, assegurant les rialles entre el públic. En aquesta ocasió, el Comandant Lara ve acompanyat de Jesús Tapia i Vicente Ruidos, que faran les vegades de teloners de manera intercalada durant la funció.

Jazz Panorama

En la segona nit de Nits d'estiu a l'Hort de Trénor arrencarà Jazz Panorama 2020, integrat este any per tres espectacles d'alta qualitat. En la primera cita, 22 de juliol, el festival rebrà a la jove trompetista, cantant i compositora Andrea Motis Quintet, que oferirà un repertori de música d'ídols de la talla de Louis Armstrong i Chet Baker; sempre acompanyada del seu inseparable quartet. Amb una discografia conjunta de vuit treballs i desenes de col·laboracions en altres projectes, Andrea Motis ha presentat el seu espectacle en els millors festivals de l'escena jazzística nacional i internacional.

L'equador de Jazz Panorama arribarà al costat de David Pastor "Film Sessions", que el 23 de juliol transformarà les melodies de bandes sonores que formen part de la memòria cinematogràfica col·lectiva per a oferir un espectacle en el qual l'audiència connecta amb l'essència de la música a través del canvi. El quartet internacional liderat pel trompetista David Pastor convertix així en una projecció auditiva que recull emblemàtics títols com Chinatown, Breakfast at Tiffany's, Black Orpheus i Saturday night fever, entre altres.

El guitarrista, compositor i productor valencià Ximo Tébar serà l'encarregat de tancar aquesta edició del festival el 24 de juliol amb "Brazilian Jazz Project". La seua extensa discografia (19 àlbums com a líder), els nombrosos premis que ha rebut, les excel·lents crítiques rebudes, i especialment la modernitat i l'eclecticisme de la seva música, l'han portat a ocupar un lloc especial en el món del jazz contemporani. En Brazilian Jazz Project està acompanyat per Gladston Galliza, una veu poètica del Brasil plena de matisos que la fan comparable a la de grans com Toninho Horta, Djavan, Milton Nascimiento o Antônio Carlos Jobim.

Continua el programa artístic

Els jardins del Hort de Trénor vibraran la nit del 25 de juliol amb Michael's Legacy, avalat pel Club de Fans de Michael Jackson a Espanya com el millor espectacle musical sobre el Rei del Pop en l'actualitat. Es tracta d'un homenatge creat per la companyia Jackson Dance Company, que oferix una escenografia molt cuidada, amb rèpliques exactes de les cançons originals i un toc especial dau pel gran cos artístic format per un elenc de gairebé vint persones entre ballarins, actors, cantants i tècnics.

El fermall final de Nits d'estiu a l'Hort de Trénor el posarà Óscar Tramoyeres, que amb els seus monòlegs donarà un toc d'humor i traurà els somriures de tot el públic assistent. Tramoyeres és un dels còmics més volgut i reclamat pel públic valencià. Amant de la comèdia i amb un llarg recorregut professional, arriba directament des de Rafelbunyol per a pujar-se als escenaris de tota la Comunitat. Amb el seu humor del terreny, fàcil i directe aconseguix arrencar als seus espectadors més d'una riallada.

Les entrades poden adquirir-se en la taquilla del Auditori: dijous de 17 a 20 h; i divendres d'11 h a 13 h. De manera online, en la web www.auditoritorrent.com; o 2 h abans de cada espectacle en el mateix Hort de Trénor. Per a poder accedir-hi serà obligatori l'ús de màscares per a accedir al recinte i durant l'espectacle, guardant la distància social i utilitzant gel hidroalcohólico. Finalment, es faran tasques de neteja i desinfecció diària abans i després de cada espectacle.