Torna la secció en valencià més veterana

Torna Panorama, la secció més antiga en actiu escrita en valencià en la premsa diària de la C. Valenciana. Després de la crisi sanitària de la COVID-19, Levante-EMV recupera i renova un espai que s'ha convertit des de 1998 en tot un referent per a lectors i lectores però també per a col·lectius, entitats i empreses, que han trobat en estes pàgines el reflex de la seua tasca constant siga artística, social, literària o comarcal.

Panorama torna i ho fa carregada de força i ganes, amb col·laboracions de sempre i altres de noves, que s'hi incorporen a partir de hui. Entre les de sempre hi ha els coneguts i valorats mots encreuats de Josep Lluís Pitarch, un mestre que sempre ens ensenya més i més sobre la llengua i que ja ha creat més de 7.000 encreuats. De fet, el lector que tinga hui a les mans un exemplar del diari podrà completar, ni més ni menys, el 7.179, tot un rècord.

Des de l'inici de la secció, fa ara 22 anys, comptem també amb destacades firmes que continuen ara amb nosaltres en el nou retrobament amb els lectors i les lectores de Levante-EMV. Així, no hi faltaran les plomes de Vicent Josep Escartí i Lluís Meseguer,col·laboradors d'esta casa des de ja fa més de dues dècades. També podrem gaudir dels articles setmanals d'Immaculada Cerdà, Maria Jesús Bolta, Lluís Mesa i de tres noves firmes: la de l'historiador Rafa Roca, la de Joan Carles Martí, el redactor en cap de Cultura d'este diari i impulsor de la secció i la d'Isabel Olmos, sotsdirectora de Levante-EMV.

Tampoc podia faltar en esta nova etapa una secció emblemàtica com 'Qüestió de llengua', en la qual Leo Giménez planteja cada setmana qüestions relacionades amb el valencià que sempre generen un debat i intercanvi d'opinions més que interessant.



També al web i a facebook

Des de hui diumenge, 5 de juliol, Panorama torna amb dues pàgines diàries de dilluns a diumenge, però no serà l'únic format en el qual els lectors podrán gaudir del contingut. Des de fa ja uns anys, este espai compta també amb una pàgina de Facebook pròpia -Levante Panorama- en la qual poden trobar-se les noticies i els reportatges, així com espai propi al web de Levante-EMV, dins de la secció de Cultura.



Un altaveu per a les bandes i les colles de muixerangues

Des que va començar el seu camí el 1998, nombrosos col·lectius i veus han format part de la història de Panorama i hi han contribuït amb aportacions excepcionals. Qui no recorda les columnes de Carme Miquel o els contes proporcionats per la Fundació Bromera que tantes bones estones ens han fet viure?

Poc abans de la pandèmia, estrenàrem dues seccions que ens feien molta il·lusió i que ara recuperem amb la mateixa espenta: per un costat, 'A ritme de banda'; i, per un altre, 'Terra de muixerangues'. El primer dels espais el fem fruit del treball de la Federació de Societats Musical de la Comunitat Valenciana, que, cada diumenge, proporciona informació i reflexió sobre tot allò que protagonitza l'actualitat d'un dels col·lectius més importants i nombrosos de la nostra terra, les bandes de música. Què faríem sense les nostres bandes en tants i tants moments?

A principis d'any, també vam començar un projecte molt important per a Levante-EMV, 'Terra de muixerangues', un espai impulsat i coordinat per Kassim Carceller, de la Conlloga Muixeranga de Castelló, en el qual cada divendres es vol «fer pedagogia i valorar la importància que té esta manifestació cultural en tant que patrimoni immaterial de la humanitat».

Així, durant les pròximes setmanes, els lectors i les lectores de Panorama tornaran a endinsar-se en una part de la història d'esta representació cultural mitjançant cròniques i entrevistes que abordaran la festa des de diferents punts de vista, tant en la versió de paper del diari com en el web.