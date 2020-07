El coronavirus també suspén les Trobades en Valencià

Escola Valenciana-Federació d'Associacions per la Llengua va celebrar dissabte a Antella, a la Ribera, la seua Jornada d'Estiu 2020, l'esdeveniment que celebra cada any l'entitat i en el qual es reflexiona sobre el futur de la federació. Enguany, amb una diferència substancial: no hi ha hagut Trobades d'Escoles en Valencià arran de la pandèmia global provocada pel coronavirus SARS-CoV-2, i, igual que les històriques trobades educatives, tampoc no s'han pogut lliurar els premis Sambori.

La jornada va començar amb el regidor d'Educació, Cultura i Esport d'Antella, Paco Martínez, que va agrair el suport d'Escola Valenciana a la candidatura de la Maerà d'Antella com a patrimoni de la humanitat. A més, va aprofitar per a recordar la Trobada d'Escoles en Valencià que Antella va acollir el 2012, un esdeveniment multitudinari que recorda tot el poble.

El president d'Escola Valenciana, Natxo Badenes, que va ser l'encarregat d'obrir la Jornada d'Estiu, va donar la benvinguda als assistents i va agrair a tothom la presència en aquesta jornada, atesa la situació sanitària. «Per primera vegada, Escola Valenciana no ha celebrat les Trobades i tampoc no s'han pogut lliurar els premis Sambori. L'activitat de l'entitat s'ha vist especialment afectada i, per això mateix, done les gràcies a qui ha facilitat la reinvenció d'Escola Valenciana; aquest és un bon moment per a pensar quin és el nostre futur», va dir Badenes.

A més, el president va recordar que la crisi sanitària de la COVID-19 ha impedit que Escola Valenciana celebre cap de les vint Trobades d'Escoles en Valencià previstes. En alguna ocasió s'havia hagut d'ajornar o suspendre alguna trobada per motius meteorològics, però aquesta situació és inaudita i enguany, per primera vegada, les Trobades no se celebraran.

Escola Valenciana ha donat suport a la candidatura de la Maerà d'Antella com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Per això, l'entitat va tancar la jornada amb un passeig pel municipi d'Antella, al costat dels Maeros del Xúquer.



La situació actual del valencià

Escola Valenciana també va analitzar el «setge judicial» que viu la llengua amb la sentència del Tribunal Suprem que nega la comunicació entre l'administració valenciana, la catalana i la balear en valencià, català o balear. A més, el Suprem declara nuls diversos articles del decret de creació de l'Oficina de Drets Lingüístics.

«Davant dels atacs judicials a la llengua, Escola Valenciana instarà per carta el president de la Generalitat Valenciana a aprovar sense dilació una llei d'igualtat lingüística que empare els drets lingüístics dels valencianoparlants i que assegure el dret a adreçar-se en valencià a l'Administració, amb la inclusió de la competència lingüística en la Llei de la funció pública», assenyala el comunicat d'Escola.