L'aprenentatge musical es digitalitza

La Diputació de València dotarà de pissarres digitals les escoles de les societats musicals, amb un èmfasi especial en aquelles ubicades en àrees rurals. La Delegació de Bandes de la corporació provincial convoca per primera vegada les subvencions "Excel·lent Bandes de Música", amb una dotació total de 350.000 euros, per a invertir en pissarres interactives en les quasi 300 escoles de música federades de la província de València.

Es tracta d'un projecte que va nàixer abans de la pandèmia però que veu ara la llum. L'objectiu és senzill: modernitzar les escoles musicals perquè siga més fàcil i atractiu aprendre el llenguatge per als més menuts. Per al delegat provincial de Bandes de Música i alcalde de Cullera, Jordi Mayor, «si volem que els nostres músics tinguen la millor formació, hem de dotar-los dels mitjans necessaris i això passa per l'accés a l'última tecnologia».

Coincideix amb Mayor la presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), Daniela González, que considera que modernitzar les escoles musicals «és un pas molt important per a atraure els xiquets a la música, ja que amb la tecnologia parlem el seu mateix llenguatge».

A més, aquesta convocatòria naix de la col·laboració de l'Àrea de Desenvolupament Rural i Polítiques contra la Despoblació que dirigeix Ramiro Rivera. L'aliança d'ambdues delegacions mostra que l'educació musical és una eina fonamental, entre altres, en la lluita contra el despoblament derivat de la falta de serveis en molts municipis valencians, especialment en zones d'interior i més rurals.

El BOP va publicar l'1 de juny la primera convocatòria de les ajudes. La dotació global d'aquestes per a enguany és d'1.314.500 euros. Del total, 500.000 euros es destinen a la formació de les societats musicals, amb un criteri d'equilibri territorial que beneficia les bandes de música dels municipis xicotets per a lluitar contra la despoblació. D'aquest total, 350.000 euros finançaran les pissarres.

En el cas concret de les pissarres digitals, hi haurà un límit en les ajudes per a cada escola de música i seran els responsables de cada societat musical els que trien el model de pissarra interactiva que millor s'adapte a les seues necessitats, bé siga l'adquisició d'un dispositiu o la millora dels que tenen.

La presidenta de l'FSMCV, Daniela González, explica que amb projectes com aquest «vencem la por que podia haver-hi a fer aquest salt tecnològic». En la seua opinió, aquestes eines digitals han canviat la manera d'aprendre. En quin sentit? «En prescindir del llibre de música tradicional i interactuar amb aquestes aplicacions que després poden usar a casa, en tauletes o mòbils, per a estudiar jugant», explica. Com a resultat, «moltes vegades prefereixen el solfeig a l'instrument», assenyala la responsable de la federació valenciana.

Les ajudes per a la instal·lació de pissarres interactives a les escoles de música arribaran a tots els racons de la província, des de grans municipis com Picassent, amb més de 200 alumnes, fins a zones d'interior com la Canal de Navarrés, amb un nombre similar d'educands entre les set societats de la comarca.

Vicent Boscà, en representació de l'Artístico-Musical de Picassent, considera que, a la seua escola, aquestes pissarres seran molt útils en iniciació musical, etapa en què les famílies participen en el procés d'aprendre jugant des dels 3 anys.

També hi ha les guarderies musicals en els municipis més xicotets, com Quesa i Bolbaite, on aquesta classe d'avanços «són fonamentals perquè les famílies hi troben al·licients per als seus fills i no tinguen la necessitat d'abandonar els seus pobles a la recerca dels serveis que sí que poden trobar en altres municipis més grans». Ho apunta Héctor Argente, president comarcal de l'FSMCV a la Canal.