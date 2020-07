L'animació a la lectura dels més menuts es repensa virtualment

Les VI Jornades de Formació Cultural i Animació a la Lectura (Jaleo) han modificat el seu format presencial i s'han adaptat a l'entorn virtual per a dur a terme la trobada que cada any reunix més de 200 persones.

A causa de la situació derivada de la pandèmia i per evitar la propagació de contagis, les jornades s'adapten al format virtual i viatjaran de València al món per a reivindicar el lloc just de la mediació lectora i teixir una xarxa amb col·lectius iberoamericans. Així, entre els dies 14 i 17 de juliol de 2020 se celebrarà 'Jaleo en red', les VI Jornades d'Animació a la Lectura, Escriptura i Observació amb el suport de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a través del Cefire de Plurilingüisme. Aquesta activitat s'emmarca dins del Pla valencià de foment del llibre i la lectura 2017-2021.

Les jornades tenen com a objectiu convertir-se en un fòrum estable de reflexió sobre la lectura i la infància en l'actualitat, i d'aquesta manera poder servir de focus de formació per a mestres, bibliotecaris, animadors i mediadors culturals. La combinació de les reflexions teòriques amb les experiències pràctiques, les converses amb els diferents col·lectius convidats per a fomentar el diàleg i la trobada entre els diferents països, permet traçar un mapa sobre la situació de la mediació lectora a Iberoamèrica.

Jaleo s'ha anat consolidant any rere any com una cita ineludible per als professionals de la mediació lectora que volen continuar formant-se i reflexionar sobre llibres i la lectura en la infància.

Amb més de 320 llocs becats i 300 inscripcions en una setmana reservades a través de la pàgina web des de pràcticament tot el món (Polònia, Guatemala, Suïssa, els Estats Units, Finlàndia, Uruguai, Xile, Argentina, Colòmbia, Perú, Puerto Rico, Mèxic, Països Baixos, Canadà, Equador, França i Espanya), l'objectiu és arribar al màxim de llocs i persones interessades possibles.

Els temes que s'abordaran en aquesta convocatòria giraran entorn de la lectura com a eina d'enfortiment i defensa del teixit social, per part de Mempo Giardinelli (Argentina); la poesia i la infància de la mà de Juan Kruz (Espanya); o la lectura com a refugi i lloc per part de la poeta Mar Benegas (Espanya).

A més, s'analitzarà la biblioteca escolar i biblioteca pública, en una conversa entre Juan Camilo Tobón (Colòmbia) i Cristina Novoa (Espanya), les llibreries com a espai d'animació lectora, amb un diàleg entre Joaquina Guidobono (Uruguai) i Germán Machado (Uruguai-Espanya), les pràctiques amb la infància, conversa entre Mariana Ruiz (Bolívia), Antonio Orlando Rodríguez (els Estats Units) i Concha Breto (Espanya).

Finalment, els cursos entorn de l'àlbum il·lustrat, amb Ana G. Lartitegui (Espanya), la selecció de llibres amb Arianna Squiloni (Itàlia-Espanya), la narració de mites i llegendes per Alejandra Hurtado (Xile-Espanya) i les primeres literatures, per Yolanda Reyes (Colòmbia)