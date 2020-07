Un premi, dos obres: El Piló guardona a dos autors

Els premis de Narrativa en Llengua Valenciana El Piló, que anualment convoca la Entitat Cultural Valenciana El Piló de Burjassot, ja tenen guanyadors en la seua XXXII edició, la corresponent a 2020, i la resolució dels guanyadors ha donat una sorpresa ja que no és un, sinó dos, els premiats en la categoria de novel·la.

La crisi sanitària causada per la pandèmia del coronavirus no va impedir que El Piló, una entitat que s'ha consolidat com un referent en l'organització d'esdeveniments culturals en l'Horta, mantinguera la convocatòria d'un certamen creat per a «reconéixer i promoure nous valors literaris».

No obstant això, la pandèmia no va poder bloquejar els preparatius del lliurament de premis. Tal com va dir el president de l'entitat, Josep Barat, a la fi del passat mes de març en ple estat d'alarma, «tant en novel·la com en teatre estan presentades totes les obres i el concurs seguix avant». I així va ser.

En esta ocasió com en les anteriors, el XIX Premi Federic Feases de novel·la ha estat dotat amb 1.800 euros a més de la publicació de la de l'obra i una estatueta de bronze de l'escultor Jaume Chornet. Per segona vegada en la seua història, el guardó es va adjudicar «ex aequo», és a dir, per igual, a Vicent Josep Escuder i Bisbal per Harolt, sense por i Màxim Rueda i Pitarque per La guerra dels Deus. Segons els membres del Piló, tots dos autors «es repartiran al 50 % els 1.800 euros del premi».

A més, enguany el jurat –per primera vegada en la història– va seleccionar i va proposar per a la seua edició la novel·la El somi del Rei de Jesús Moya i Casado, un reconeiximent que ja ha aprovat portar a terme la junta directiva de l'entitat organitzadora.

Quant al XIII Premi Josep Melià de teatre, valorat en 300 euros, l'estrena de l'obra i la reproducció d'un piló en bronze de l'entitat, el jurat el va declarar desert. Tal com van explicar des de l'organització, «les obres presentades a concurs no reunien la suficient qualitat per a ser premiades».

La gala de lliurament de premis –que anualment se celebrava al maig– tindrà lloc el mes vinent de setembre o d'octubre, «sempre que les circumstàncies siguen favorables», va assenyalar l'entitat.

Enguany, per motius obvis, la vetlada literària s'ha hagut de posposar. En qualsevol cas, durant la gala també està previst celebrar el tradicional Concurs de Microrelats El Piló, un certamen «exprés» que recompensa els millors textos presentats i llegits en públic amb el piló de bronze de l'entitat.