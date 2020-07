El catàleg d'arbres monumentals sumarà 5.000 oliveres mil·lenàries

La conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica està compromesa en el reconeixement i la reivindicació de les oliveres mil·lenàries de tota la C. Valenciana. Per això, un dels objectius del departament que dirigeix Mireia Mollà és incloure les quasi 5.000 oliveres en el Catàleg d'arbres monumentals i singulars, un document que, en l'última actualització –del passat mes de febrer–, ja va incorporar 254 d'aquests arbres de la comarca del Maestrat (Castelló). Aquesta xifra va representar un terç de les noves entrades en aquest catàleg de meravelles naturals.

Mollà ha assenyalat la necessitat d'«aprofundir en el reconeixement d'aquest conjunt patrimonial» que la FAO va declarar, en 2018, sistema important del patrimoni agrícola mundial, més encara si es té en compte que bona part d'aquests arbres són productius.

En aquest sentit, la consellera ha defensat incloure en la reforma de la nova política agrícola comuna algun tipus de figura específica de reconeixement que garantisca les ajudes i la dotació per a afavorir aquesta mena d'exemplars, «història viva del paisatge de la comarca», tant a Castelló com en altres territoris de la C. Valenciana.

En concret, la visita de la consellera va ser a la Jana, on va poder observar de prop alguns dels exemplars d'oliveres mil·lenàries, a les quals va definir com a «joies del patrimoni històric i natural».

A més, en la visita també es van donar a conéixer els bons resultats que ha donat el projecte pilot per a convertir la pinyolada (és a dir, el residu de l'oliva) en compost, una experiència que ha permés donar eixida a la planta de la Salzadella, inicialment pensada per al tractament de purins.