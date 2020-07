Sagunt ix a escena en l'estiu més abstracte

El festival Sagunt a Escena 2020, que se celebrarà a la ciutat de Sagunt del 4 d'agost al 5 de setembre, ja compta amb la imatge per a l'edició d'enguany. Aquest disseny ha estat realitzat per l'artista i dissenyadora gràfica Juliane Petri.

Amb el lema 'Recuperem l'escena', el festival, que celebra la edició 37, oferirà al voltant de quaranta espectacles tant al teatre Romà com a altres espais de Sagunt i el Port de Sagunt. La presentació de tota la programació del festival es farà el dilluns 13 de juliol al 'hall' del teatre Principal de València.

L'artista i dissenyadora de la imatge, Juliane Petri, comenta que el missatge essencial de esta edició es «tornar a l'escena». Segons explica «amb el símbol de la màscara he tractat de comunicar amb vivor i frescor, i d'una forma molt directa, aquesta invitació a reunir-nos entorn de l'escena del Teatre Romà com a punt tradicional de trobada d'aquest festival estiuenc».

Respecte al disseny de la màscara que representa aquesta edició, Petri diu que la construcció «abstracta» de la màscara amb formes geomètriques elementals «crea una atmosfera de ficció que recorda el context especial en el qual se celebra aquesta edició».

Sagunt a Escena, organitzat per l'IVC i per l'Ajuntament de Sagunt, disposarà aquesta edició de 2020 d'un augment de 100.000 euros respecte al que anava a ser el pressupost total del festival per part de Cultura de la Generalitat.

Entre les actuacions que els assistents al festival podran gaudir, més d'una vintena seran de grups i companyies valencians. A més a més, tots els espais del festival oferiran enguany diverses estrenes.

En un estiu en què moltes de les cites habituals del públic amb les arts escèniques han sigut suspeses o reduïdes, Sagunt a Escena torna fent un gran esforç, amb un volum i qualitat de programació superiors als d'altres anys i amb una presència molt important de companyies valencianes en tots els espais d'exhibició. Tot açò sense descurar totes les mesures de seguretat higièniques i de distància física que la situació sanitària requereix.



Un espai per a cada estil

Sagunt a Escena oferirà espectacles en diversos espais de la ciutat del Camp de Morvedre. El teatre Romà serà l'escenari principal del festival, on es gaudirà de noves aproximacions als textos clàssics, de la música popular i de la dansa més contemporània.

D'altra banda, dins de «Off Romà» hi haurà actuacions al centre cultural Mario Monreal, a la casa de la cultura del Port de Sagunt, al centre cívic del Port de Sagunt, a la Casa dels Berenguers, i a l'auditori Joaquín Rodrigo, que enguany s'incorpora com un nou espai per a la programació del festival, on es podran veure espectacles de companyies valencianes.

Igualment, els espais de carrer habituals com la Glorieta, la Pujada al Castell o els jardins del Casino Vell al Port de Sagunt s'ompliran d'espectacles circenses i musicals de les companyies més representatives del teatre de carrer.