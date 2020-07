Les escoles de música de la Comunitat Valenciana ofereixen la seua col·laboració

Aquest any està sent especialment dur per a les escoles de música de la Comunitat Valenciana. Certament l'impacte de la crisi sanitària entre el col·lectiu de les societats musicals les ha portades a enfrontar-se a una situació sense precedents. Com a conseqüència, el futur a curt termini de les Escoles de Música està amenaçat.

La crisi provocada per la covid-19 està suposant un fortíssim impacte econòmic per a les societats musicals, amb pèrdues de 5 milions d'euros, únicament entre març i maig. La cancel·lació de la totalitat d'esdeveniments, concerts i actes festius programats, principal via de finançament de les societats musicals, ja de per si mateix deficitàries, ha suposat un colp crític i des de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) estimen que l'impacte econòmic puga ser d'uns 15 milions fins a final d'any.

Tot això té un reflex directe en els seus centres educatius, que són la base i la pedrera de tota societat musical, principal motor de la cultura valenciana segons un informe realitzat per la Universitat de València. S'estima que ja s'han perdut prop del 30% dels alumnes, la qual cosa posa en risc la viabilitat de la majoria d'escoles per al pròxim curs.

Malgrat aquesta trista realitat, des de la FSMCV posen la vista en el futur i defensen la seua intenció de continuar aportant valor a la societat especialment en aquests moments d'incertesa. Per tant, des de Federació s'han estudiat una sèrie de propostes a implementar a fi de contribuir en la reconstrucció social des de diversos àmbits d'actuació, entre els quals destaca precisament el de l'educació.



La música al servei de la societat

L'educació és una de les bases fonamentals de tota reconstrucció econòmica i social, així ho consideren en la FSMCV. Des de la Federació han anunciat la seua intenció d'oferir tota la seua xarxa de centres educatius i les seues societats musicals perquè les seues aules puguen ser utilitzades a partir de setembre, conscients de les dificultats que portaran amb si les noves ràtios i altres requisits de la normalitat millorada.

La xarxa d'escoles de música de la FSMCV es compon de més de 600 centres educatius privats que imparteixen ensenyaments no reglats i reglades d'educació musical, atenent a més de 60.000 alumnes i en la qual treballen més de 5.300 professors, una concentració d'estudiants i músics que no té parangó en cap altra part del món. «Donada la nostra àmplia xarxa de centres docents, des de FSMCV estem en condicions de posar a disposició les aules, instal·lacions i locals de les societats musicals en els horaris de demà perquè puguen ser usades per les escoles infantils, de primària i de secundària de la localitat» anunciava recentment Daniela González, Presidenta de la FSMCV en la Comissió de Reconstrucció de les Corts Valencianes.

Una relació que la FSMCV espera que puga ser bidireccional i que el professorat especialitzat de la seua xarxa d'escoles de música puga oferir activitats i assignatures extraescolars, que puguen canalitzar-se en molts municipis a través de les pròpies societats musicals, aprofitant els recursos humans i les infraestructures de les quals disposen.

«També és moment de pensar que aquesta crisi conduirà a moltes persones parades i això indubtablement farà que es ressenta el nostre sistema educatiu amb moltes baixes de cara al curs pròxim» defensava González. Per això, des de Federació sol·liciten al Govern Valencià una línia d'ajudes a les societats musicals per a fer front a aquestes manques, ja que les societats musicals no pot accedir a beques públiques per tractar-se d'estudis no reglats.

En aquest sentit cal recordar que les societats musicals van ser declarades Bé d'Interés Cultural Immaterial en 2018 (Decret 68/2018, de 25 de maig) i que la llei de Patrimoni Cultural Valencià preceptua el deure dels poders públics de vetlar per la preservació d'aquells béns que hagen sigut objecte de la màxima protecció com a Béns d'Interés Cultural.



Innovació i bretxa digital

Encoratjats per la Federació com a principal alternativa a l'aplicació d'ERTO's massius, la immensa majoria de societats musicals van realitzar durant l'estat d'alarma un gran esforç per implementar mesures tecnològiques per a procurar la docència online i amb això la pervivència de les seues Escoles de Música. Per a això s'ha va comptar amb la col·laboració d'empreses que van posar tots els seus materials educatius online i aules virtuals de manera gratuïta a la disposició del col·lectiu. L'esforç de les societats musicals va permetre que més del 90% dels centres educatius continuaren treballant sense problemes. No obstant això, «tot gràcies a materials propis del professorat i d'aules virtuals i servidors cedits per empreses», recorda Daniela.

Per això, la FSMCV estima necessari que els seus centres educatius també es tinguen en compte i puguen accedir a les plataformes online habilitades per Conselleria d'Educació. Les seues escoles de música no són centres públics, però depenen d'entitats sense ànim de lucre i fan una labor pública a favor de l'educació musical.

Una de les realitats que més preocupen la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana és la tan evident bretxa digital que també està present a les aules de la seua xarxa d'escoles de música. Una realitat que ha aflorat de forma generalitzada en aquests moments d'educació a distància. Per a la Federació, és moment de pensar en la necessitat d'accés a Internet en zones rurals i per a això, consideren, és imprescindible una aposta ferma per part de les administracions públiques per a dotar de mitjans tecnològics que permeten la docència online en aquelles escoles de música que més ho necessiten, especialment en zones d'interior o amb el risc de despoblació.