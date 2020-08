El fenomen social de les societats musicals

Les societats musicals de la Comunitat Valenciana, reconegudes per una investigacio? de la Universitat de València com el principal agent cultural de la Comunitat Valenciana i representades per la Federacio?n de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) componen un ampli col·lectiu integrat per 557 societats musicals i els seus dt.?s de 600 centres educatius repartits per tot el territori de la Comunitat Valenciana, amb més de 1.100 bandes de mu?sica, 200 orquestres de ca?mara i sinfo?nicas, 200 corals, 5.300 professors, 50.000 mu?sicos, 60.000 alumnes i més de 200.000 socis. Aquestes xifres, que representen més de la meitat de societats musicals i escoles de mu?sica d'Espanya, esta?n presents en la pra?ctica totalitat de municipis del territori valencià i constitueixen, sense cap dubte, un moviment cultural, educatiu i també social únic en el món.

El calat social de la societats musicals es manifesta en la declaració de Bé d'Intere?s Cultural Immaterial aconseguida pel col·lectiu 2018 per la seua labor com a agents de conservació i potenciació del patrimoni cultural de les tradicions musicals i artístiques valencianes al llarg de la història. Recentment, aquestes aconsegueixen una nova fita en declarar José Manuel Rodríguez Uribes, Ministre de Cultura, la intenció del Govern d'Espanya de declarar les bandes de música de la Comunitat Valenciana com a manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial a proposta de la Generalitat i el Ministeri de Cultura.

Un dels aspectes que converteixen a les societats musicals en un fenomen social incomparable és el valor el seu voluntariat. Tant la Federació com les societats musicals que la integren són entitats sense ànim de lucre, liderades i gestionades per una de les xarxes de voluntaris més extensa del país, els qui sostenen les bases d'aquest patrimoni cultural que és de tots. «Sense aqueixos milers de voluntaris, que entreguen de forma totalment altruista el seu temps i els seus esforços, seria impossible tirar avant aquest moviment i comptar com hui comptem, amb societats musicals amb més de cent o dos-cents anys d'història» defensa Daniela González, Presidenta de FSMCV. Aqueix factor, el voluntariat, i la importància social del col·lectiu, són aspectes que converteixen a les societats musicals en un moviment no sols artístic, sinó també social, sense parangó a tot el món.

Per això, la inclusió social és un dels valors intrínsecs de les societats musicals. El col·lectiu és inclusiu per naturalesa, un exemple d'integració tant per a persones que venen de fora com per a persones que per qualsevol circumstància, són diferents o compten amb habilitats especials. «Portem dècades d'experiència i entenem que podem aportar molt en aquest àmbit» comenta Daniela.

En aquest sentit, la FSMCV considera fonamental la creació de programes que fomenten la inclusió social a les seues escoles de música. Una de les propostes de Federació en aquesta línia consisteix en la creació de beques dirigides a col·lectius en risc d'exclusió social, a fi de garantir la igualtat d'oportunitats per a tots els alumnes.

Així mateix, Federació està en condicions de posar a disposició els seus recursos, com els més de 5.300 professors de centres educatius propis de les societats musicals per a impartir cursos i jornades musicals en projectes d'inclusió social. Així ho va declarar Daniela González en la passada Comissió Especial d'Estudi per a la Reconstrucció Social, Econòmica i Sanitària, «podem portar la música a centres d'acolliment de menors, centres penitenciaris, grups de teràpia diversos, persones amb alzheimer i altres malalties, residències per a majors, etc. i amb això, treballar per la inclusió social i contribuir, entre tots, a crear una nova realitat una mica millor del que la deixem» anunciava la Presidenta.