Els Perseids més espectaculars

Els Perseids, una de les cites inexcusables de cada estiu, aconseguiran el seu moment de màxima activitat el 12 d'agost entre les 15 i les 18 hores, per la qual cosa el millor moment per a observar-los serà en les nits de l'11 al 13 d'agost. Afortunadament, enguany l'espectacle d'estreles fugaces serà més visible gràcies al fet que succeirà quan la Lluna estiga en la seua fase minvant, segons l'Institut Geogràfic Nacional (IGN).

Este fenomen, que rep el seu nom de la constel·lació Perseu, centre d'origen dels meteors, ocorre quan les partícules de pols incandescent que han sigut alliberades pel cometa 109P/Swift-Tuttle en la seua òrbita al voltant del Sol entren en contacte amb l'atmosfera terrestre a gran velocitat. En concret, estos meteors poden superar els 50 qui-lòmetres per hora i la seua taxa d'activitat pot arribar als 200 meteors per hora en el seu moment més àlgid, segons l'IGN. Així doncs, esta circumstància, juntament amb la seua gran visibilitat en tot l'hemisferi nord, converteix a la pluja de perseids, coneguda també amb el nom de 'llàgrimes de Sant Lorenzo' per la seua proximitat al 10 d'agost, dia en què es celebra el santoral d'aquest màrtir, en una de les més populars i màgiques de tot l'any.

Per a poder gaudir dels Perseids, l'IGN recomana realitzar l'observació en la primera part de la nit, quan el cel està més fosc, i dirigir la mirada en direcció oposada a la Lluna, encara que les estreles es poden observar des de qualsevol part del cel. A més, és important triar un lloc en el qual hi haja pocs obstacles per a la vista, com ara edificis o excés d'il·luminació, i no utilitzar elements òptics.

Perseids en la Comunitat



En concret, Acierto.com s'ha encarregat de recopilar alguns dels millors emplaçaments per a observar la pluja d'estreles a la Comunitat Valenciana aquest agost. Aras de los Olmos, de la comarca d'Els Serrans, va ser nomenat Reserva Starlight per la Unesco en 2017 per la seua gran importància astronomica. La qualitat del seu cel nocturn i l'accés a la llum de les estreles el converteixen en una dels millors alternatives. Dins d'Els Serrans també són destacables La Yesa, Alpuente o Titaguas. A més, la vista des del mirador de Pic Franc de Benagéber és excel·lent. La Foia de Bunyol o el Racó d'Ademús ofereixen llocs com la Serra de Santerón, La Serra de Malacara, o la Vall del Riu Túria.

Per la seua banda, es troba l'Albufera, un dels llocs amb més encant de la ciutat. Este parc natural no sols constitueix un lloc favorable per a albirar les estreles fugaces sinó que, si es va amb temps, es podrà gaudir també d'una posta de sol i un entorn espectaculars.

Si per contra, es prefereix no eixir deValència, Acierto.com recomana el parc de Capçalera de València, Vivers, el Parc de la Rambleta, el Jardí d'Ayora, el Parc de Marxalenes o el llit del riu Túria.