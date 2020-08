Emocions a través de formes i color

Que li diagnosticaren tuberculosi a l'edat de sis anys va ser un colp dur que la va prostrar en llit durant un any. Però lluny d'apagar-la, este fosc període de la seua infància la va convidar a endinsar-se en l'art de la pintura? I des d'eixe moment no ha parat. Resident a Puçol, ara Tere Unsain viatja per tot el món exposant les seues obres. La majoria d'elles, enormes, acolorides i, sobretot, repletes de significat.

La notícia de la malaltia va arribar amb força, no tant per la gravetat de la dolència sinó per la desgràcia de estar en llit durant un llarg any, aïllada dels seus pares i dels seus sis germans. «Els sentia des de lluny, però no podia veure'ls», recorda Tere Unsain, que en aquells dies encara no es manejava massa bé en la pràctica de la lectura.

Però sí en la de pintura. «Vaig començar a pintar de manera natural: no tenia cap mena de dificultat per a dibuixar, fora del que fora?». I després d'un any impregnant de colors foli rere foli, devorant quadern rere quadern, li van donar l'alta i la van inscriure en un col·legi de monges. A partir d'eixe moment només va voler potenciar la seua habilitat artística.

Música, gimnàstica? I sobretot pintura. Eren les úniques assignatures que li interessaven i en les quals s'esforçava, apagant per complet el seu interés en tota la resta. Van passar els anys i ho va tindre clar: va voler ingressar en la universitat per a estudiar Belles arts. Una carrera que, si bé actualment no té unes eixides laborals massa reconegudes, en aquells dies encara menys.

«Els orientadors del col·legi el veien una cosa massa bohèmia, sense una eixida professional clara, així que els meus pares em van animar a apostar per una idea més segura». I a contracor va començar les seues marxes en filosofia i lletres. Una decisió tranquil·litzadora per als seus pares però poc satisfactòria per a Tere, que dus anys després va decidir reprendre les regnes de la seua carrera i de la seua vida.

«Em vaig apuntar a l'escola d'arts i oficis per a ser muralista». Formació de sis anys que, amb certes presses per casar-se i iniciar la seua vida, va voler acabar en tan sols tres. I ho va fer, de fet, amb molt bons resultats acadèmics.

Però aquella valenta decisió, lluny d'introduïrla en una vida complicada, li va obrir les portes a la felicitat i la llibertat que actualment li brinda la pintura.

«És important perseguir els teus somnis, perquè quan fiques tot el teu coratge, ànima i passió, normalment dona el seu fruit». No sempre econòmic, reconeix la pintora, «però podràs viure d'això i, sobretot, seràs feliç fent alguna cosa que t'ompli». La sensació de posar tota l'obstinació sobre un quadre; la satisfacció quan un treball està molt ben fet; l'obstinació de continuar millorant amb cada obra? Són sensacions que, segons Unsain, valen la pena... «I dir: en el següent ho faré millor, i també en el següent? Això fa que vages creixent». Esta cerca insaciable de la perfecció li ha portat a convertir-se en una reconeguda pintora, no sols a València, sinó també en altres ciutats espanyoles, europees? I del món.

Ha viatjat per tot el món



Als seus 67 anys ha viatjat per tots els continents mostrant les seues obres en galeries, fires i exposicions. «Em vaig adonar que des del meu estudi era difícil cobrir les despeses mes a mes; havia d'anar a buscar els encàrrecs fora, perquè a Espanya sorgeixen molt pocs», explica l'artista. Shanghái, París, Barcelona, Miami, Madrid, Nova York? I Mèxic, país que li agrada especialment «perquè allí aprecien molt els colors i el significat de l'obra».

I és que no concep un quadre sense missatge subjacent. Especialment, si està relacionat amb les persones: emocions, records, vivències? I secrets. Les obres de Unsain estan repletes de subtils missatges que, moltes vegades, només poden percebre els subjectes que les protagonitzen. «El quadre no el cree jo, és un treball en equip».