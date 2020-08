El fenomen de les societats musicals de la Comunitat Valenciana constitueix un moviment íntimament lligat al territori. Actualment, hi ha almenys una societat musical en el 95% dels municipis de la Comunitat Valenciana de més de 500 habitants. La música i les societats musicals, declarades per la Universitat de València com a principal agent cultural valencià, són el principal element cohesionador del territori.

En gran part gràcies al caràcter vertebrador, les societats musicals estan sent reconegudes mundialment com un moviment cultural, educatiu i social únic al món. En 2018, van ser reconegudes com a Bé d'Interès Cultural (BIC) i recentment el ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, va anunciar la intenció de el Govern d'Espanya de declarar les bandes de música de la Comunitat Valenciana com a manifestació representativa de el patrimoni cultural immaterial.

En aquest marc, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (Fsmcv) anunciava, al costat de Turisme Comunitat Valenciana, la campanya 'Músics amb Denominació d'Origen - Circuit de concerts per al foment del turisme a la Comunitat Valenciana'. Una sèrie de concerts que es celebren entre l'1 d'agost i el 31 d'octubre de 2020. La campanya consisteix en la realització de 81 concerts en grups de xicotet format (grups de cambra, big bands, quartets, etc.) per part de societats musicals federades al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu d'oferir una agenda cultural i així aportar al posicionament turístic de l'any 2020.

Des del seu inici fa unes setmanes, la música ha tornat a ser protagonista a la nostra terra, demostrant l'esperit de cohesió territorial i portant concerts a múltiples punts de la geografia de la Comunitat Valenciana: Port de Sagunt, Seborge, Elx, les Useres, Xilxes, Canals o Muro d'Alcoi representen alguns dels punts cardinals on, a poc a poc, la música torna a bategar gràcies a la iniciativa de Fsmcv.

#socmúsicambDO

Com a complement a aquesta campanya, la FSMCV ha anunciat el Concurs de Fotografia #socmúsicambDO per tal de donar a conèixer als seus protagonistes: els músics de les societats musicals de la Comunitat Valenciana i amb ells, el potencial turístic dels seus municipis d'origen. Per participar, els músics han de pujar una foto en què apareguen amb el seu instrument en algun espai, monument o entorn identificatiu o emblemàtic de la seua localitat. La participació és possible durant tot el mes d'agost.

Fins al moment han participat societats com La Unió Musical la Nucia, Unió Musical Alqueriense, U.M. Artanenca, Corporació Musical Primitiva, Associació Unió Musical Bocairent, Unió Musical la Nucia, Unió Musical Els Poblets, Unió Musical Llucenenca, Societat Musical de Benifaraig, Associació Unió Musical Bocairent, Societat Musical d'Alzira, CIAC Centre Instructiu Art i Cultura... Ho han fet des d'alguns dels llocs més emblemàtics dels seus municipis.

Un nou exemple de les possibilitats úniques que ofereix el vincle entre el talent musical i els municipis com a exponents turístics. Sense dubte, els músics de la nostra terra poden presumir de ser músics amb denominació d'origen.