Valors en temps d'incertesa

La situació d'alarma provocada per l'aparició de la covid-19 enguany ha posat en escac a molts sectors, en especial als lligats a cultura i a esdeveniments socials. Les societats musicals de la Comunitat Valenciana són, en conseqüència, un dels moviments que més s'estan veient afectats per esta crisi, que està posant en risc la seua supervivència amenaçant un fenomen cultural, educatiu i social únic en el món. Tot i això, en un exemple de resiliència, estes societats, a força d'uns valors integrals com el treball en equip, la intergeneracionalitat, la vertebració o la innovació, posen la vista al futur amb esperança.

El calendari de festes i de concerts anual a la Comunitat Valenciana, que comptava, fins ara, amb el mes de març com a gran tret d'eixida suposa cada any un volum d'ingressos per a les societats musicals bàsic per a fer funcionar tot l'ecosistema. Gran part d'estos ingressos són els que la societat musical usa per a finançar la seua escola de música, assegurant d'esta manera la perpetuïtat de la tremenda pedrera de músics de la nostra terra. Enguany, evidentment, este calendari ha patit una parada en sec inesperada. L'impacte d'esta parada ho ha quantificat la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (Fsmcv) en un valor de 20 milions d'euros. Un punt de partida complicat per a este col·lectiu, declarat en 2018 com Bé d'Interés Cultural i recentment proposat pel Govern d'Espanya i Generalitat com a manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial.

Tot i això, en un exemple d'innovació, un dels valors que les societats musicals estan demostrant amb fets en aquests temps, el moviment s'està reinventant. «Les bandes de música s'estan reinventant, apostant per nous formats, de menys grandària i adaptats a les mesures de seguretat que ens arriben per part de Sanitat, que és el més important per a nosaltres», comenta Daniela González, presidenta de Fsmcv. Amb aquest nou marc en ment, exemplificat amb la campanya 'Músics amb Denominació d'Origen - Circuit de concerts per al foment del turisme a la Comunitat Valenciana', músics de totes parts de la Comunitat Valenciana tornen a fer sonar el nostre territori amb la seua música. Una mostra més del valor vertebrador d'aquest col·lectiu.

A hores d'ara, a pesar de la incertesa, quasi totes les bandes de música han arrancat novament els seus assajos. Açò suposa un repte majúscul, ja que un dels pilars sobre els quals es construïx este moviment és el de la intergeneracionalidad, gent de totes les edats compartint una mateixa passió: la música. Per això, per a mantindre l'essència d'este col·lectiu viva i cuidar la salut dels nostres majors, des de Fsmcv estan redoblant els esforços per a ajudar a mantindre els protocols de seguretat. Cal recordar que va ser la Federació la que, junt amb Generalitat, va preparar un dels primers protocols sanitaris específicament dissenyats per a un col·lectiu. Tot i això, els reptes continuen sent difícils d'assumir, «és molt complicat assajar a metre i mig de distància per a moltes de les nostres societats federades ja que algunes d'elles ho fan en locals xicotets», argumenta la presidenta.

«Des de Fmscv estem llançant una petició perquè en estos casos ens cedisquen espais oberts: parcs, camps de futbol, place ... on puguem desenvolupar la nostra activitat de forma segura», segueix.



La tornada a l'escola

La xarxa d'escoles de música de la Fsmcv es compon de més de 600 centres educatius privats que impartixen ensenyances no reglades i reglades d'educació musical, atenent a més de 60.000 alumnes i en la qual treballen més de 5.300 professors, una concentració d'estudiants i músics que no té parangó en cap altra part del món.

La Fsmcv estimava que més de el 30 % d'este alumnat s'havia perdut per causes directament associades a la crisi de la covid-19, fet que posava en risc directe la viabilitat de moltes d'estes escoles. Tot i això, en una nova demostració de resiliència, les societats musicals tenen previst que les seues escoles òbriguen novament les seues portes aquest setembre. Ho faran, si la situació sanitària ho permet, de forma presencial i basant-se en un pla de contingència i una adequació de les aules per a adaptar-se a totes les noves mesures de seguretat.

Les escoles de música han demostrat en este temps d'incertesa és la seua capacitat d'adaptació. Com nou exemple d'això, la Fsmcv ha preparat tres possibles vies per al curs escolar segons ho requerisca la situació sanitària: la idea inicial d'articular les classes de forma presencial aplicant les mesures oportunes, es transformarà si la situació ho exigix en un model d'ensenyança online o híbrid, mantenint els estàndards d'excel·lència musical que este sistema educatiu garantix.

«Les societats musicals, al llarg de tota la pandèmia, han estat abanderats de missatges d'esperança i d'ànim i amb esta mentalitat afrontem el nou curs», comenta Daniela González. Il·lusió, adaptació, vertebració i organització territorial, intergeneracionalitat?

Estes són les armes, en forma de valors, que les societats musicals esgrimixen per a fer front a la crisi que ens colpeja.