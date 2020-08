La tornada a les aules per a les escoles de música de la Comunitat Valenciana

El curs escolar 19/20 segurament passarà a la història com un dels més durs i exigents per als responsables, directius i empleats en educació. La crisi derivada de la pandèmia de la covid-19 ha obligat el sistema a reinventar-se contínuament a fi de protegir la salut dels alumnes i, per extensió, de tota la població. En aquest escenari nou i canviant han proliferat els exemples d'adaptació a mètodes d'ensenyament a distància i a formació específica per a fer front als reptes que planteja el coronavirus a les aules. Entre els millors exemples de transformació digital es troben les escoles de música de la Comunitat Valenciana, que després d'un tancament de curs escolar 19/20 d'adaptació, estan preparant la volta al col·le amb totes les mesures de seguretat.

La Xarxa d'Escoles de Música de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) es compon de més de 600 centres educatius privats que imparteixen ensenyaments no reglats i reglades d'educació musical. A les seues aules se citen diàriament més de 60.000 alumnes per a rebre formació per part de més de 5.300 professors. Un ecosistema d'ensenyament en excel·lència musical i en valors personals com la companyonia o el treball en equip que sustenta tot el moviment de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, únic en el món i considerat Bé d'Interés Cultural i principal agent cultural de la Comunitat Valenciana.

Les mateixes escoles, el mes de març passat, van ser pioneres a adaptar els seus mètodes d'ensenyament habituals a un nou marc digital amb gran èxit. El 91% de les més de 500 escoles de música que componen la xarxa de la FSMCV van continuar impartint les classes de manera telemàtica. En elles, més de 50.000 alumnes/as de música van posar ritme a la seua quarantena a través de les seues classes online. Per a aconseguir la transició, el passat 17 de març la FSMCV va posar a la disposició de totes les Societats Musicals federades una extensa guia de plataformes digitals adaptades a l'ensenyament musical online, gràcies a la col·laboració amb escoles i plataformes especialitzades en didàctica musical a distància. Les escoles de música de la Comunitat Valenciana s'han convertit, per mèrit propi, en un exemple d'innovació i de digitalització, adaptant-se ràpidament a la canviant situació derivada de la crisi sanitària produïda pel coronavirus.

Per al nou curs, la FSMCV afronta la situació amb confiança. «Hem treballat a adequar totes les aules i els centres a les últimes mesures sanitàries segons els protocols de seguretat posats en marxa pel Govern», comenta Remigi Morant, Vicepresident Educatiu de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Els últims mesos han sigut un procés constant de formació per als professors i els directors dels centres educatius. La FSMCV, al costat d'altres entitats com la UEMiD (Unió d'Escoles de Música i Dansa) han promogut durant els últims mesos cursos de formació per a afrontar de la millor manera possible el curs escolar 20/21.

«L'objectiu de les formacions ha sigut el de dotar d'eines online al professorat i personal de les escoles de música alhora que general coneixement, debat i posada en comú d'experiències i bones pràctiques que s'han dut a terme en el període d'alarma i confinament com a conseqüència de la COVID-19», comenta Remigi.

Malgrat tota la preparació, des de Federació calculen que en començar el curs escolar quasi un 30% de l'alumnat s'haurà perdut. La delicada situació econòmica a la qual s'enfronten les famílies està afectant directament l'escoles de música, com a despesa no essencial. Este fet, sumat al ja fort impacte xifrat en fins a 20 milions d'euros que patiran les societats musicals enguany en perdre la pràctica totalitat dels concerts en festes regionals, posa en risc la viabilitat de moltes d'aquestes escoles i la supervivència del propi col·lectiu de les societats musicals, que es nodreix de la infinita pedrera de talent que generen els seus centres educatius.

La setmana vinent, en una demostració de resiliència, les escoles de música de la Comunitat obriran les seues aules de nou. «Estem completament preparats per a garantir totes les mesures de seguretat sense que es ressenta l'experiència i l'excel·lència de les nostres escoles», defensa Remigi Morant. «En cas que la situació ho requerisca, a més, tenim tot organitzat per a transicionar de nou a un ensenyament digital, sempre amb la salut dels nostres alumnes com a prioritat», comenta.