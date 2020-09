Mor a Barx Jürgen Schadeberg, autor de la fotografia de Mandela revisitant la seua cel·la

El fotògraf d'origen alemany Jürgen Schadeberg, autor de la mítica fotografia a Nelson Mandela revisitant la cel·la on va estar pres 27 anys, va morir el dissabte 29 d'agost en el seu domicili de la Drova, una pedania de Barx on vivia des de principis de segle.

Schadeberg era un 'referent' de la fotografia sud-africana, país en el qual va viure més de 30 anys, va informar la llibreria Railowsky en un comunicat. Allí va entaular amistat amb Nelson Mandela en els primers anys de lluita contra l'apharteid.

La seua dona ha destacat que Schadeberg va dedicar la seua vida i la seua carrera fotogràfica a «llançar llum sobre els drets humans i la justícia social».

Nascut a l'Alemanya que patia l'auge del nazisme, sent xiquet va patir els devastadors efectes de la Segona Guerra Mundial. Amb 19 anys emigra a Sud-àfrica aprofitant que allí tenia família i aconsegueix treball com a fotògraf en la revista musical 'Drum'.

En eixe moment era l'únic treballador de raça blanca en la revista, la qual cosa va demostrar el seu «compromís social» per la no discriminació racial en un país que «caminava en la direcció contrària», l'apharteid. Aqueix fet, unit a la seua amistat amb Mandela, provoca que el detinguen en diverses ocasions i que siga forçat a abandonar Sud-àfrica en 1964.

És llavors quan s'establirà a Londres i començarà a treballar, sempre com a fotògraf, en diferents setmanaris. Exerceix una labor de 'nòmada' que li porta a viatjar per tot el món realitzant reportatges. En 1984 torna al seu país d'adopció, Sud-àfrica, on realitzarà la mítica fotografia de Nelson Mandela revisitant la cel·la on va estar pres 27 anys, una imatge que «s'ha convertit en una de les icones del segle XX». De fet, a Sud-àfrica és considerat un dels pares de la Fotografia Contemporània.

A principis del segle XXI es va desplaçar a viure fins a la Drova, una pedania del municipi valencià de Barx. Des de llavors, la relació entre la Fotogalería Railowsky i este 'mestre' de la fotografia ha sigut constant.

Última mostra



En 2015 es va realitzar a la sala de la llibreria Railowsky una exposició antològica de Schadeberg dins del festival de Fotografia Internacional PhotOn. Es dona la circumstància que el 16 de juliol d'enguany Railowsky va prendre l''arriscada' iniciativa d'inaugurar la que segurament és l'última exposició que Jürgen Schadebreg en vida.

Es tracta d'un recorregut per la vida en els bars de mig món a través de 45 anys de documentació fotogràfica, un «cant a la vida» que «reflecteix el caràcter optimista que sempre li va acompanyar». L'exposició, un «sentit» homenatge a un fotògraf «excepcional», romandrà oberta fins al 30 de setembre.