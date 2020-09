L'estàtua de Vicent Andrés Estelles, amb mascareta

L'estàtua sedent de Vicent Andrés Estellés, situada en la plaça de l'Ajuntament de Burjassot, aparegué este dimarts al migdia portant mascareta quirúrgica. ¿Qui li la col·locà? No ho sap ningú. Com és obvi, no es tracta de cap acte vandàlic. Certament, des de la seua instal·lació en abril de 2007, la imatge ha patit algunes agressions; però este no és el cas. De fet, en altres ocasions, el bronze del poeta –obra de l'escultora Teresa Cháfer– ja s'ha vist adornat, en un espai de temps molt curt, amb algun motiu generalment de caràcter reivindicatiu o commemoratiu.

Així, formant part de 'photocalls' feministes en assenyalades dates –com el 8 de Març–, part de la figura s'ha cobert amb un mocador violeta de la lluita per la igualtat de gènere. També els escolars que visiten la Ruta Estellés, en fer-se fotografies de record, a vegades afigen –evidentement sense causar danys a l'estàtua– algun emblema del centre educatiu on estudien. Una gorra corporativa, posem per cas. Res a vore amb accions incíviques; al contrari, l'educació i la cultura sempre per davant.