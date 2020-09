Afrontant els reptes de la nova normalitat

Les societats musicals de la Comunitat Valenciana, reconegudes per la Universitat de València com a principal agent cultural d'aquesta terra, estan vivint sense cap dubte un dels anys més turbulents dels seus més de 200 anys d'història. La crisi derivada de la pandèmia de la covid-19 està colpejant amb força el moviment, que depenia en gran manera dels ingressos derivats de les actuacions en moltes de les festes culturals que han hagut de veure's cancel·lades per la situació d'emergència sanitària. L'impacte ha sigut xifrat per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) en més de 20 milions d'euros.

Des d'el mes de març passat, marcat per la cancel·lació de les Falles i l'anunci del confinament general, la Federació ha afrontat una infinitat de reptes, incerteses i desafiaments per a tractar d'oferir la millor de les situacions possibles donades les circumstàncies a les seues 557 societats musicals associades, que constitueixen més de la meitat de les existents en tot el país.

Carla Gomis, responsable de l'àrea econòmica i jurídica de la FSMCV parla que aqueixes primeres setmanes d'incerteses van ser molt crues. «Rebia cridades constantment dels nostres centres educatius preguntant si haurien de tancar les aules i posar als seus professors en ERTE». Els més de 600 centres educatius en la xarxa de FSMCV depenen en gran manera de les subvencions que atorga la conselleria d'educació, que els obliga a mantindre la seua activitat. «El nostre consell a tots els nostres associats era continuar amb les classes i prendre's aquesta nova etapa com una oportunitat d'adaptar-nos a les noves tecnologies i als nous llenguatges dels joves del Segle XXI». Gràcies a aquesta labor pedagògica, quasi psicològica, la FSMCV va aconseguir que més del 90% dels centres educatius continuaren els seus ensenyaments de manera online. «Va ser una gran satisfacció que els ànims que transmetem en cada consulta fructificaren en una transició tecnològica tan reeixida», comenta Carla.

Un altre dels grans reptes que ha afrontat la Federació durant aquesta pandèmia ha sigut el d'aconseguir reorientar els pressupostos dels ajuntaments que estaven destinats a les societats musicals. La majoria dels Ajuntaments tenien acords de contraprestació de serveis amb les bandes de música per les seues actuacions en cercaviles, concerts, processons, etc que no s'han pogut dur a terme per la crisi sanitària. «Aquestes actuacions suposen una part vital dels comptes de les societats musicals», aclareix Carla, «vam fer assemblees comarcals per a solucionar el problema i aconseguir que els ajuntaments reorientaren les partides pressupostàries a ajudes o subvencions a aquestes societats musicals». En aquest sentit, ens recorden des de Federació que les societats musicals són, des de 2018, Bé d'Interés Cultural (BIC) i que és l'obligació d'ajuntaments i governs el protegir-les.

Per un altre comunicat, l'equip de gestors culturals de FSMCV també ha hagut de reinventar-se contínuament per a assegurar que les societats musicals puguen continuar exercint la seua funció cultural i musical, tan vinculada a l'ADN valencià. Amb l'arribada de la nova normalitat, la FSMCV anunciava la VXII Campanya d'Intercanvis Musicals, patrocinada per l'Institut Valencià de Cultura (IVC) i al costat d'altres federacions com la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana (Fecocova), la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana (FFCV) i la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters (FVDiT), una enorme campanya en la qual s'han inscrit més de 800 entitats. Per a Omar Cervera, part de l'equip de gestors culturals de FSMCV «era una obligació que la campanya tirara avant. El repte era aconseguir adaptar una campanya amb més de 15 anys d'història a la incertesa que regnava». «Havia de ser una campanya àgil i simplificada, a més d'adaptada als protocols, que permetrà que la inscripció i modificació dels actes anara ràpida per a poder reaccionar a temps segons l'evolució de la campanya», afig Omar. Hui ja s'han celebrat quasi 400 concerts dins de la campanya i es té previsió que es reprenguen el pròxim 13 d'octubre.

Adaptar els concerts a formats segurs i viables també ha suposat un exercici d'adaptació i reinvenció. En aquest sentit, la campanya del circuit de concerts 'Músics amb D.O', llançada per FSMCV amb el suport de Turisme GVA, suposa un vertader exemple. Acostumades a assajar i a actuar en grans formats, les societats musicals s'han adaptat per a poder realitzar 83 concerts en grups de xicotet format (grups de cambra, big bands, quartets, etc.) per part de més de 80 Societats Musicals federades al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu d'oferir una agenda cultural i així aportar al posicionament turístic de l'any 2020.

Un repte darrere l'altre que tot el col·lectiu de les societats musicals està afrontant amb molta faena, molt d'esforç i molta obstinació però també amb demostracions constants d'innovació, adaptació i reinvenció.