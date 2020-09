El XXI Premi Iturbi de piano incrementa un 70% les dotacions

El Premi Iturbi, Concurs Internacional de Piano de València, manté obert el termini d'inscripció fins al 31 d'octubre per a la seua XXI edició que tindrà lloc entre el 23 de juny i el 2 de juliol de 2021, any en què celebra el seu 40 aniversari. L'esdeveniment musical, de caràcter biennal i organitzat per la Diputació de València, és un referent en el món pianístic al qual s'han presentat intèrprets dels cinc continents en les 20 edicions celebrades des de 1981.

La convocatòria de la pròxima edició, publicada en pianoiturbi.dival.es, està dirigida a pianistes de qualsevol nacionalitat, nascuts a partir del 23 de juny de 1985, que hauran d'aportar documentació i un enregistrament audiovisual d'entre 20 i 30 minuts que el jurat avaluarà en una fase de preselecció oberta al públic en el Palau de la Música de València durant els mesos de novembre i desembre de 2020; el llistat d'admesos per a la fase de concurs es publicarà l'1 de febrer de 2021 en la web.

La competició constarà de cinc proves eliminatòries en les quals s'haurà d'incloure lliurement les següents obres: una sonata de Ludwig van Beethoven i de Wolfgang Amadeus Mozart, dos obres curtes de Fryderyck Chopin, de les quals una ha de ser obligatòriament un nocturn; una peça de Goyescas d'Enrique Granados, de la Suite Ibèria d'Isaac Albéniz, o la Fantasia Bètica de Manuel de Falla. En esta fase, la primera prova comptarà amb 22 intèrprets fins a arribar a les dos fases finals amb 6 i 3 concursants que interpretaran un concert per a piano amb l'Orquestra de València.

El Premi Iturbi compta, per primera vegada, amb una direcció artística a càrrec de Joaquín Achúcarro i amb un comité assessor format pels prestigiosos pianistes Josu de Solaun, Carles Marín, Emma Jiménez i Óscar Oliver que han dissenyat un renovat model de concurs que experimenta canvis en l'edat límit, major flexibilitat a l'hora de conformar el repertori i la participació de la formació titular del Palau de la Música en les dos finals.

Compositor resident

Així mateix, s'ha creat la figura d'un compositor resident, Òscar Colomina, que serà l'encarregat d'escriure una obra per a esta convocatòria. La peça serà interpretada de manera obligatòria per tots els participants que accedisquen a la segona prova.

Achúcarro, prestigiós concertista internacional, també presidirà el jurat de la competició, format per Arie Vardi, Menahem Pressler, Jorge Luis Prats, Josu de Solaun, Catherine d'Argoubet, Barrett Wissman, Didier Schnorhk i Kei Itoh, que se celebrarà en el Teatre Principal de València. La valoració es farà sobre la base de criteris artístics i d'interpretació pianística, tenint en compte l'adequació d'estos a les singularitats del repertori triat per cada participant.

Glòria Tello, diputada responsable del Premi Iturbi, regidora de Cultura de l'Ajuntament de València i presidenta del Palau de la Música, va manifestar que «convidem a pianistes de tot el món a participar en este prestigiós concurs d'alt nivell que ha suposat un punt d'inflexió en les carreres i projecció internacional de molts intèrprets»

Els premis en metàl·lic experimenten un augment del 70% respecte al certamen precedent, el primer estarà dotat amb 30.000 euros, l'enregistrament d'un cd pel reconegut segell discogràfic IBS Classical i diversos recitals i concerts; el segon amb 20.000 i el tercer amb 10.000; en l'última edició els guardonats van rebre 18.000, 12.000 i 6.000 euros, respectivament. La resta de finalistes no seleccionats per a la final II rebran 5.000 euros i el premi especial al millor intèrpret de música espanyola 2.000.

La Diputació de València organitzarà concerts a Espanya i a l'estranger durant l'any 2022 amb la participació de les persones guanyadores dels tres primers guardons i s'atorgaran altres premis especials finançats per entitats o empreses patrocinadores i col·laboradores.

La gala de lliurament tindrà lloc el dia 3 de juliol de 2021, en el transcurs d'un recital en el qual, obligatòriament, han de participar els tres concursants.