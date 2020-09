Un dia vora l'Atlàntic

Imagina't arribar als carrers de Santillana del Mar, treballada en pedra d'una civilitat serena, davall d'un sol bel·licós. I després, sense fer turisme quaternari a la cova d'Altamira, escoltar l'Atlàntic des de Comillas, o siga, des d'un dels Caprichos dissenyats per Gaudí, per a un cunyat d' Antonio López, marqués de Comillas, i sogre d' Eusebi Güell... O siga, si hi sumem els versos de Jacint Verdaguer, treballador espiritual dels dos, aquella meravella modernista se'ns confirma com la convivència transatlàntica entre llums civilitzatòries i ombres criminals: el poema L'emigrant o l'obra d'Europa titulada L'Atlàntida foren escrits majorment a bord d'un dels vaixells d'aquella empresa.

Imagina't encara després Cuadonga, aquella balma de la Santiña fundacional i la basílica categòrica, implicant la mitificació dels temps remots de don Pelayo –amb implicació de valencians com el bisbe Sanz Forés, i l'arquitecte Aparici Soriano.

Supera eixe alt nivell mitològic –còctel de nostàlgia regional i petri autobombo nacionalitari-, unes magistrals serralades, on reposen llacs de tot l'any. I una mica de geologia més cap a l'oest, la civilitat d'Uvieu presenta una geometria caminada sobre anècdotes d'oficis i d'estàtues: del claustre de la Universitat en la memòria de Leopoldo Alas Clarín –visita inevitable si es vol saldar l'aprenentatge de les classes de Sergi Beser sobre 'La Regenta'. A quatre passes de la placeta de la Lletera, allí perviu la catedral vertical, a l'ombra de la qual l'heroica ciudad dormía la siesta, mentre s'encenien les passions locals i universals el triangle amorós que sempre sol ser la vida, en cas de poder accedir a un mínim nivell d'activisme sentimental.

Enmig de la jornada nòrdica, en un carrer de Comillas, el savi crític Miguel Ángel Aguilar apareix alarmat, demanant urgentment una mascareta. L'auxiliem amb previsió mediterrània, i abans de compartir una foto que hauràs d'imaginar, agraeix el gest amb cansada dosi d'acritud i bon humor: durant uns segons, parla de les vicissituds terribles del món, de la seua dona, i de san Vicente de la Barquera. Allí arribats, un restaurant peruà pràctic i intercontinental, posa orde gastronòmic a un bany en la marea atònita de la badia nativa del cantant David Bustamante.

De retorn a Santander, el Palau del Centre Botín continua navegant per la badia, amb la capacitat lumínica i transparent de l'arquitecte Renzo Piano. I en la col·lecció de retrats, ara mateix exposats, encara hi trobaries El constructor de caretas de Gutiérrez Solana, a la vora d'un Sorolla sensual i tranquil.