L'opressió de la dona i la influència que té en la construcció de la identitat

El Centre del Carme-Cultura Contemporània presenta el divendres, 11 de setembre, la mostra ´Oppressió´, de l´artista i mediadora cultural Elisa M. Matallín, dins d´una macroinauguració amb la qual el centre d´art inaugura temporada. Emmarcada dins del programa ´Altaveu´ 2019-20, ´Oppressió´ visibilitza el treball de mediació desenvolupat amb diversos col·lectius en diferents situacions (Alanna, residència Juana María, CAR de Mislata, IES Juan de Garay), de novembre de 2019 a febrer de 2020, sobre qüestions relacionades amb l´opressió en la dona. A través de dinàmiques participatives, procedents de les arts visuals, escèniques i del treball amb objectes, es van reflexionar i van elaborar col·lectivament assumptes personals en relació amb la construcció de la identitat amb limitacions resultants dels rols atribuïts a les dones en l´espai públic i domèstic. El director del Consorci de Museus i del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha manifestat que «en aquesta nova temporada que iniciem, divendres que ve volem seguir incidint en projectes expositius col·laboratius que busquen visibilitzar la situació de determinats col·lectius sensibles en la nostra societat com en el cas de la mostra ´Oppressió´, que ens serveix, així mateix, per a reflexionar i aprofundir en l´herència del patriarcat en els diferents àmbits de la nostra vida diària». «Som conscients de com pot influir en el nostre estat d´ànim el context espacial i arquitectònic que habitem?; el cos pot amagar una opressió?; som propietàries del nostre cos? Totes aquestes qüestions que s´han treballat primer amb els diferents col·lectius de dones s´aborden en aquesta mostra que convida a reflexionar sobre la càrrega de la memòria social en el cos de la dona», ha explicat Pérez Pont. L´exposició s´articula en tres blocs: espai, cos i objecte, que serveixen com a pont entre els diferents espais de creació i la mateixa Sala Contraforts, on també s´oferiran tallers i xarrades que conviden a la participació del públic. Les dinàmiques es van fer en els espais propis de les associacions i els col·lectius amb els quals es va treballar. Segons Elisa M. Matallín, «sorprén trobar tantes referències visuals al concepte d´opressió en la mateixa arquitectura del lloc o del seu entorn». D´altra banda, ha assenyalat Matallín, «les nostres experiències van deixant petjada en cadascun dels nostres plecs corporals, en les nostres expressions i contorsions. El cos parla». Així, l´artista i mediadora cultural ha comprovat com algunes de les participants es trobaven en situacions i entorns violents, i per protecció no se´ls ha permés mostrar el rostre.