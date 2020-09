Meliana programa el primer cicle de música al palauet de Nolla

L´Institut Municipal de Cultura de Meliana ha programat per a setembre i octubre el primer cicle de música al palauet de Nolla amb el nom de ´Mosaics de música´. Cal recordar que este edifici, que a reobert les portes després d´una fase important de rehabilitació, és el bressol del mosaic Nolla, un tipus de paviment ceràmic que va tindre el seu esplendor a final del segle XIX i la primera meitat del segle XX. Així, el festival pren com a base el patrimoni històric i industrial del palauet, els seus mosaics, i dona sentit a la seua programació amb formacions musicals d´estils i procedències diverses. Les tessel·les, unitats de les composicions dels mosaics Nolla, es combinen amb ritmes de diferents colors i formes i, juntes, formen una obra completa que esdevé única. Com les notes de les composicions musicals. Com destaca el president de l´Institut Municipal de Cultura i regidor de Cultura, Josep Mateu, « l´Ajuntament i l´IMC tenia clar que amb la rehabilitació i la reobertura del palauet guanyàvem un nou espai cultural amb molt de potencial i per això hem pensat una oferta específica i de molta qualitat per a este lloc tan singular i tan nostre en forma de cicle de música de format reduït». Així, hi podem trobar jazz mediterrani influenciat per diversos estils amb la formació Pau Viguer Trio, que obrirà el cicle el dissabte 12 de setembre. Mentre que l´endemà s´oferirà un concert a tres: arpa, violí i soprà anomenat ´El despertar de Nolla´, en homenatge al prestigiós tenor Julián Gayarre, qui va visitar el palauet en els seus anys d´esplendor. Concert a càrrec d´Úrsula Segarra, Manuel Segarra i Quiteria Muñoz. Dissabte 26 de setembre serà el torn de la música electrònica i experimental amb Edu Comelles i Rafa Ramos. ´Gone but not forgotten/Nolla Mosaic´ és una partitura musical basada en sons produïts per peces de ceràmica d´acord amb els dissenys de les sales del palauet de Nolla. Una composició en honor del director d´orquestra Hans von Benda que, al seu dia, feu una llarga estada al palauet. Estos dos concerts formen part de la programació del Centre d´Investigació i Difusió de la Ceràmica Nolla (CIDCeN) premiada pel Consell d´Europa en l´edició de les European Heritage Stories del 2019. El diumenge 27 de setembre actuarà l´artista Annie B Sweet, que ens ofereix una música acústica amb influències del folk i del pop indie, amb un estil suau i melòdic. Ja el primer cap de setmana d´octubre, dissabte actuarà Quartet Téano i diumenge tancarà el cicle el cantautor contestà Andreu Valor.