"Músiques Religioses del Món" reivindica la cultura front la covid-19

El Festival de Música Antiga de València, Música, Història i Art (MHA), va iniciar ahir ´Músiques Religioses del Món´, un cicle en el qual es donaran cita prestigioses formacions i intèrprets que actuaran en l´Almodí de València fins al 18 de setembre en una edició que afronta la crisi de la covid-19, després de dos ajornaments, «amb totes les mesures de seguretat i recomanacions de la Generalitat Valenciana i el Govern espanyol».

Els sis concerts del programa -organitzat per l´Associació Cultural Comes- tindran lloc els dimecres, dijous i divendres de les dues setmanes a les 19.30h. Capella de Ministrers oferirà la cita Panthalia, la introspecció i l´esperit en la música del Renaixement el dia 9; Amancio Prada, Místics i trobadors, oratòria i ascetisme el 10; i la formació MuOM, Música i silenci el 11. La setmana pròxima Los Músicos de Urueña (Luis Delgado & César Carazo) actuaran amb el programa Amor etern, la música devocional de les tres cultures el dia 16; Ensemble andalusí amb Misticisme, cants místics d´Al-Ándalus el 17; i Èlia Casanova, Carles Magraner & Robert Cases clausuraran el festival amb Lucretia Borgia, mite, història i llegenda de la filla d´Alexandre VI el 18. L´organització i els artistes participants han fet «un gran esforç per a dur a terme el festival»: «Ha suposat un repte en un any molt difícil per a la cultura i la música, a les quals volem reivindicar amb la seua celebració», asseguren. El cicle ha patit dos ajornaments després del tancament del *Convent Carmen i per la crisi generada per la covid-19 que van impossibilitar la seua celebració al març passat, després d´aconseguir «en un temps rècord» la reubicació d´aquest esdeveniment en l´Almodí.

L´assessor artístic del Festival Música, Història i Art, Robert Cases, manifesta, en un comunicat, el desig de «convidar al públic a gaudir d´uns excel·lents repertoris que mostren un paisatge sonor que transcendeix el purament espiritual». Cases considera que «aquests concerts adquireixen una altra dimensió en un espai emblemàtic com en l´Almodí» i agraix a la regidora de Cultura de l´Ajuntament de València i presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, i al director de l´auditori, Vicent Ros, «tota la seua col·laboració per fer possible que aquest Monument Nacional alberg un festival que arriba a la seua 21a edició». ´Músiques Religioses del Món és un cicle de concerts per a gaudir de la música de diverses cultures, independentment de les creences i idees personals. Les religions han utilitzat recursos que transcendeixen el llenguatge verbal, així la música, l´art i l´espai (catedrals, sinagogues, mesquites...) han ajudat a potenciar durant segles els seus missatges i enfortir la fe. En les notes al programa s´exposa que «escoltar una complexa polifonia sacra o el llenguatge antic de la litúrgia ens posa en contacte amb una cosa molt antiga i profund i ens recorda el diminuts que som en este fascinant i misteriós univers».