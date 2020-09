L'ajuntament subvencionarà l'ús del valencià en els comerços de València

L´Ajuntament de València subvencionarà l´ús del valencià en els comerços de la ciutat a través d´una convocatòria d´ajudes que aprovarà la Junta de Govern Local este divendres, segons informa el consistori en un comunicat. La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha anunciat que els comerços del terme municipal de València que fomenten així l´ús i la normalització de l´idioma propi es podran beneficiar d´una línia de subvencions la quantia total de la qual arribarà als 50.000 euros. «Considerem d´especial importància el desenvolupament d´unes polítiques municipals tendents al foment de l´ús del valencià tant en l´àmbit intern com de cara a la ciutadania», va explicar Notario, qui entre les seues competències hi ha la de la gestió del Gabinet de Normalització Lingüística (GNL) de l´Ajuntament de València.

Entre les funcions d´este Gabinet de Normalització Lingüística hi ha la proposta d´accions de sensibilització pel que fa a l´ús del valencià en tots els àmbits de la vida ciutadana i una d´elles és potenciar, valorar i impulsar els comerços del terme municipal de València que vulguen participar en la promoció del valencià com a llengua d´ús habitual mitjançant la concessió d´ajudes econòmiques per a la seua realització. Podran optar a estes ajudes els establiments comercials de València, que siguen autònoms, xicotetes empreses o microempreses, i que facen retolació interior i/o exterior i de vehicles; els que es publiciten amb anuncis en mitjans de comunicació i impresos publicitaris i comercials, etiquetes, cartells, embolcalls, bosses o adhesius; els d´hostaleria i restauració que promoguen el valencià a través de les seues cartes de menú, i els que creen, adeqüen o traduïsquen les seues pàgines web. En tot cas, amb ajudes màximes de fins a 1.000 euros per cada acció subvencionable (fins a un màxim de 2.000 euros per empresa). Es tindran en compte totes les accions dutes a terme des de l´1 de juliol de l´any passat fins que concloga el termini de presentació de sol·licituds, 20 dies després de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de València. D´altra banda, la Junta de Govern Local també aprovarà el nomenament de dos nous tècnics lingüistes per al GNL, com a resultat de la darrera convocatòria d´oposicions celebrada al 2019 corresponent a l´Oferta Pública d´Ocupació del 2016, la primera que va dissenyar íntegrament el Govern de la Nau.

«Al 2015 el govern de Joan Ribó va apostar clarament per la preservació i dignificació de la nostra cultura i per l´ús i normalització de la nostra llengua creant el GNL com a servici propi i va reforçar la seua estructura amb personal interí», va explicar la regidora de Gestió de Recursos. En l´actualitat, el GNL compta amb tres tècnics lingüistes, una TAG (tècnica d´administració general) i un auxiliar administratiu.