"La ciència a taula", Premi Joan Lluís Vives al millor llibre de ciències naturals

La segona edició dels Premis Joan Lluís Vives a l´edició universitària, convocats per la Xarxa Vives d´Universitats, ha reconegut a l´obra ´La ciència a taula´, editat per la revista ´Mètode´ de la Universitat de València, com a Millor llibre de ciències naturals i aplicades. La institució universitària valora així la labor editorial realitzada en este volum, que recull una selecció d´articles publicats pel químic i divulgador Fernando Sapiña en la seua secció sobre ciència i gastronomia en la revista ´Mètode´, també baix el títol de ´La ciència en la taula´. Es tracta d´una obra «per a descobrir la cuina i la seua ciència»,afirma la Xarxa Vives. Amb eixe fi, a càrrec de Juli Peretó, agrupa 42 articles de Fernando Sapiña sobre els principis físics i químics dels aliments i de les seues elaboracions, acompanyats d´una recepta culinària. Estos textos es poden llegir de manera independent, o bé descobrint els fils subtils entre ells a través de la textura, el color, el sabor, l´olor o les transformacions culinàries dels aliments. En el llibre, a més, queda «patent la vocació divulgadora de Fernando Sapiña, amb uns textos a vessar de referències literàries i experiències quotidianes, d´anècdotes familiars i amistoses», assenyala la Xarxa Llibres. Per al director de ´Mètode´ i de la col·lecció de divulgació ´Monografies Mètode´, Martí Domínguez, «este premi és un bonic homenatge a la figura de Fernando Sapiña i a la seua tasca divulgativa». «El llibre combina molt bé el fons amb la forma i és un magnífic exemple de divulgació on els conceptes científics van acompanyats per una pràctica, en aquest cas, una recepta que el lector pot realitzar. Una obra molt completa», afig el director de la revista. Important també és la col·laboració de l´artista Teresa Tomás en aquesta publicació. En el seu laboratori interdisciplinari Rosa de dacsa, experimenta en projectes en què la gastronomia s´hibrida amb la seua obra artística. Seues són les imatges de la portada i la contraportada del llibre. Quant al disseny gràfic i la maquetació, el responsables és José Luis Iniesta. El volum ha tingut un bon acolliment i, prova d´això és que s´ha hagut de fer una nova edició. A més, l´obra també compta amb una versió en anglés, ´Science at the table´. L´èxit d´este treball de la revista ´Mètode´ amb la col·laboració de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València ha sigut possible també gràcies al Centre Cultural La Nau, el Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, la Facultat de Química de la Universitat de València, el Departament de Química Inorgànica, l ´ICMUV, el Gastrolab-Fernando Sapiña, el Espai Ciència-IEC, l´Il·lustre Col·legi Oficial de Químics de la Comunitat Valenciana, Genofood i Darwin Bioprospecting Excellence.