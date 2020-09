La Universitat de València i Levante-EMV publiquen 'Gramàtiza Zero' fitxa a fitxa

«Visc a Alacant» o «en Alacant»?; «Té algo que t´inquieta» o «Té alguna cosa que t´inquieta»; «Hem convocat els membres de la comissió» o «als membres de la comissió?». Moltes persones hem tingut, alguna vegada, dubtes com estos a l´hora d´expressar-nos en la nostra llengua i no tenim res a mà per a resoldre´ls. Per això, i de cara al curs escolar que tot just acabem de començar, de manera senzilla, divertida i pràctica, Levante-EMV i la Universitat de València publicaran, a partir del pròxim dimarts 15 de setembre, el reconegut curs de valencià ´Gramàtica Zero´ que, a través de fitxes molt aclaridores, ens ajudaran a aprendre més i millor la nostra llengua. L´objectiu: donar suport pràctic als lectors i les lectores del diari per a resoldre, de manera ràpida i entenedora, els problemes i dubtes més habituals en l´ús lingüístic, sobretot en la sintaxi, que és un dels aspectes més complexos i alhora menys visibles i menys coneguts de la gramàtica. El curs que iniciarem dimarts que ve es dividix en una sèrie de fitxes que es repartiran els dimarts, dimecres i dijous, estes fitxes donen resposta a alguns dels dubtes més comuns en l´ús del valencià i es presenten de manera molt visual i atractiva. En total 208 publicacions que ajudaran i molt al lector i lectora a resoldre eixos xicotets (o grans) entrebancs a l´hora d´expressar-se i escriure. A més, el pròxim 15 es lliurarà també la carpeta per a poder guardar-les i tindre-les a l´abast en cas de necessitat. El projecte ´Gramàtica Zero´ està basat en el treball realitzat l´any 2011 pels professors Francesc Esteve i Josepa Melià i supervisat pel Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. El volum va ser revisat l´any 2016 i l´han actualitzat ara per a Levante-EMV per tal d´incloure les darreres modificacions realitzades per les normatives de l´AVL i l´Institut d´Estudis Catalans. L´objectiu de Levante-EMV amb esta proposta és traslladar-lo a la premsa diària i el web. Errades fonamentals, errades típiques dels castellanoparlants, valencià general, gramàtica i expressions incorrectes són els blocs centrals de tot el que aprendrem amb ´Gramàtica Zero´. El diari Levante-EMV ja fa molts anys que manifesta el seu compromís amb el valencià i la seua difusió mitjançant nombroses iniciatives tant en la seua edició de paper com al seu web, que compta – des de 2015- amb una versió completa en valencià. Este compromís amb la llengua es manifesta, entre altres coses, en la publicació des de l´any 1998 de la secció Panorama a la qual s´han afegit, progressivament, projectes que són autèntics referents en el seu àmbit com el suplement educatiu Aula i la pàgina setmanal ´Solidaris´ i espais fixos en la nostra llengua a les edicions comarcals, a les seccions d´Economia i Esports i al suplement cultural Postdata. Així mateix, al llarg dels darrers anys s´han impulsat projectes singulars com ´Així es parlava al camp´ en col·laboració amb la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià o la distribució de còmics temàtics amb l´Acadèmia Valenciana de la Llengua.