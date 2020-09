Tornada a les aules de música amb seguretat

Les escoles de música de la Comunitat Valenciana començaran a obrir de nou les seues aules la setmana vinent. Ho faran, com ho han fet sempre, amb confiança, amb seguretat, amb valors i amb l´excel·lència assegurada quant a l´ensenyament musical. La crisi provocada per l´aparició del coronavirus ha obligat a reinventar-se constantment a una velocitat admirable, adaptant-se a noves tecnologies i a mètodes d´ensenyament a distància. També a adequar les aules a les noves mesures de seguretat. La Xarxa d´Escoles de Música de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) està formada per més de 600 centres educatius privats que imparteixen ensenyaments no reglats i reglades d´educació musical. A partir de la setmana vinent, a les seues aules se citaran més de 60.000 alumnes per a rebre la millor formació musical per part de més de 5.300 professors. L´ecosistema d´ensenyament musical i personal sustenta tot el moviment de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, únic en el món i considerat Bé d´Interés Cultural i principal agent cultural de la Comunitat Valenciana. Una pedrera de talent que nodreix la cultura valenciana des de les aules. Mesures de seguretat En els últims dies, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) ha comunicat les mesures bàsiques de seguretat i d´higiene per a garantir una experiència segura en els centres educatius. A través dels seus canals de xarxes socials i també de manera directa als 557 associats, la Federació ha insistit en la importància de complir mesures com garantir sempre un mínim de metre i mig de distància entre els alumnes, la rentada de mans obligatoria amb gel hidroalcohólic a l´entrada i eixida de les aules o la desinfecció i ventilació de les mateixes entre classe i classe. Pel que a als alumnes, recorden des de FSMCV, serà obligada la utilització de màscara per als majors de 6 anys en tot moment que permeta la pràctica de l´instrument, del qual hauran de fer ús exclusiu i de manera personal. Altres recomanacions inclouen la senyalització de les entrades i eixides dels centres així com la utilització de mampares de separació si existeix la possibilitat. Des de Federació calculen que en començar el curs escolar quasi un 30% de l´alumnat s´haurà perdut. La crisi econòmica que plena d´incertesa a les famílies està afectant directament l´escoles de música, considerades com a despesa no essencial. Aquesta potencial pèrdua d´alumnat, sumat al fort impacte xifrat en fins a 20 milions d´euros que patiran les societats musicals enguany en perdre la pràctica totalitat dels concerts, està posant en greu risc la viabilitat de moltes de les escoles i la supervivència del propi col·lectiu de les societats musicals. Últims dies per a optar a les beques per a alumnes d´escoles de música Per a ajudar les mateixes famílies a afrontar la despesa, Bankia, l´Institut Valencià de Cultura (IVC) i la FSMCV van convocar el mes de juny passat la setena edició de les beques dirigides als alumnes de les escoles de música de les societats musicals de la Comunitat Valenciana que compta per al curs 2020-2021 amb una dotació econòmica de 300.000 euros. El termini d´inscripció per a la setena convocatòria estarà obert fins al pròxim 18 de setembre. Aquestes beques s´inclouen en el projecte ´Bankia escolta València´, que té l´objectiu d´incentivar que tot l´alumnat puga seguir estudis musicals qualsevol que siga la seua condició econòmica. En les sis edicions anteriors d´aquestes ajudes, s´han beneficiat un total de 5.097 alumnes i, en l´últim any, han sigut 685 alumnes de 179 societats musicals de la Comunitat Valenciana els que han rebut una beca.