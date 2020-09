El Centre Cultural El Molí de Benetússer torna a obrir el teló amb un programa variat

El Centre Cultural El Vaig moldre de Benetússer va presentar la seua programació estable per al mes de setembre, amb el cicle ´Cultura a la plaça´, que ofereix una cuidada selecció de concerts, obres teatrals i espectacles circenses. Ahir, el cicle arrancà ahir amb el concert ´Vents de Broadway´, de Porpra Pansa. El teatre també té una importància crucial en la programació del Vaig moldre d´aquest mes. Així doncs, el dissabte 19 de setembre a les 20.30 hores en el propi Centre El Molí, els veïns i veïnes de Benetússer podran gaudir d´una obra de referència en l´escena valenciana, ´L´Electe´, de L´Horta Teatre. Es tracta d´una peça còmica sobre el president d´un país que el dia de l´el seu discurs d´investidura descobreix les vertaderes raons que l´han portat allí. El diumenge 20 de setembre a les 19 hores, tindrà lloc l´espectacle d´equilibre i malabars ´Oyun´, protagonitzat per Federico Menini, més conegut com ´El Fedito´, que jugarà desafiant a la gravetat amb objectes quotidians. El teatre torna amb força a la programació el dissabte 26 a les 20.30 hores amb l´obra ´Lázaro´, de Leamok, una adaptació lliure del clàssic espanyol ´El Pigall de Tormes´ comptada amb una estètica Hip hop.La programació de setembre es tanca el diumenge 27, a les 18h, amb ´Sonata Circus´, de la *troupe Malabo.